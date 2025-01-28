Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду з пропозицією запровадити таргетовану систему оповіщення про повітряні тривоги. Про це повідомляється на її сайті.
28 січня 2025, 9:58
Бізнес просить Кабмін оголошувати повітряну тривогу порайонно, а не по областях
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Що відомо
Нинішня система оповіщення охоплює цілі області, що змушує всі підприємства в регіоні припиняти роботу під час тривоги, навіть якщо безпосередньої загрози немає.
Компанії повідомляють про простої до 50% робочого часу, що призводить до зривів виробничих планів, підвищення операційних витрат, проблеми з експортом і нестабільність постачань.
Тому ЄБА звернулася до уряду з пропозицією впровадити таргетовану локалізовану систему оповіщення, яка сповіщатиме лише райони з реальною загрозою. Це покращить бізнес-процеси і водночас збереже безпеку працівників як пріоритет.
Джерело: Мінфін
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