Гривня зміцнилася сильніше за очікування: чому знизився попит на долар

Минулого тижня долар на міжбанку знизився нижче за 42 грн/$, а готівковий — 42,5 грн/$. Що стало причиною різких змін, і чи може тривати ця тенденція, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Cтабілізацію я очікував, відкат незначний — так, але такий «загін лосів» нижче психологічного рівня, признаюсь, не дуже. Що ж відбулося:

1. Попит на міжбанку впав на 15%, в той час як пропозиція продовжила зростати під впливом податкового періоду на 2%. В результаті на міжбанку різко знизився дефіцит валюти — майже на 40% — до $67 млн в день (до цього дефіцит тримався понад $100 млн, а наприкінці грудня — близько $200 млн).

2. НБУ з легкістю покрив такий розрив. Інтервенції знизились на 25% — до $756,3 млн, що значно ближче до комфортного для Нацбанку рівня.

3. Попит на валюту на готівковому ринку впав на 8%, а пропозиція зросла на 6%. Населення, трохи виснажившись видатками, після свят пішло продавати із запасів для поповнення гривні. В результаті негативне сальдо операцій з готівкою впало на 20% — до $50 млн.

4. Зниження попиту населення на безготівковий долар досягло за тиждень 21%, а пропозиція зросла на 6%. В результаті безготівкові операції дуже близько наблизилися до балансу.

Все, нібито, добре, й наша тенденція співпала з глобальним послабленням долару на світових ринках після інавгурації Трампа. Особливо після намірів Трампа домовитись з ФРС щодо зниження ставки (бо так хочеться). Але потрібно розуміти, що наш ринок вариться у внутрішньому соку, й глобальні тренди в умовах керованої гнучкості й покриття «з гіркою» дефіциту валюти НБУ на нього майже не впливають. Може, більше впливають спекуляції щодо можливого виходу на переговорний трек.

Ну, й минулого тижня було підвищення ставки НБУ на 1 в.п. — до 14,5%. На мою думку, рішення націлене виключно на підтримку попиту на гривневі активи. Підтримку дохідності депозитів для населення й ОВДП. Бо якщо люди почнуть виходити з усього накопиченого — буде непереливки. І головне, інфляційний імпульс зберігається, тож це не останнє підвищення. І про це сигналізує вже сам НБУ.

Що далі

Курс досить глибоко пірнув, щоб знову бути привабливим для спекулянтів, ну, й імпортери свої позиції покращать.

Головне тепер — ставки дохідності депозитів (насамперед держбанків) й ОВДП, які будуть лакмусовим папірцем настроїв населення.

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Тож, через завершення податкового періоду сильних рухів не очікую, але повернення до 42,3 грн/$ на міжбанку й понад 42,5 грн/$ на готівці є дуже ймовірним.