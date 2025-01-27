Банки суттєво збільшили кредитування — Пишний

У 2024 році банки значно збільшили обсяги кредитування як бізнесу, так і населення. Проте, за словами голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного, про закредитованість громадян мова не йде. Про це він повідомив у своїй публікації у Facebook.

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За оперативними даними, чистий кредитний портфель банків для бізнесу зріс на 65 мільярдів гривень, або на 21%. Для населення цей показник збільшився на 62 мільярди гривень, що становить 39% у порівнянні з попереднім роком.

«Про закредитованість не йдеться! Бізнес зберігає помірне боргове навантаження на близькому до довоєнних показників рівні, а співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить лише 10%», — зазначив Пишний.

Голова НБУ також наголосив, що посилення конкуренції між банками стимулювало їх поліпшити умови кредитування. Наприклад, середні ставки за бізнес-кредитами в гривні знизилися до 15% річних, що близько до довоєнного рівня. Умови споживчого кредитування також значно покращилися.

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