Як декларувати ОВДП та доходи від Національного кешбеку

Напередодні Нового року НАЗК традиційно вирішило зробити декларантам подарунок: чергові розʼяснення у сфері електронного декларування, які містяться у рішенні № 4 від 26 грудня 2024 року. Документ надає відповіді на низку актуальних питань щодо е-декларування — які саме, розповів в колонці для ЕП партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» Анатолій Пашинський. «Мінфін» вибрав головне.

Грошові пороги для декларації за 2024 рік

Більшість порогів для декларування розраховуються на основі прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб у звітному році. Наприклад, поріг для декларування подарунків становить 5 ПМ, фінансових зобовʼязань та істотних видатків — 50 ПМ, цінного рухомого майна — 100 ПМ.

Для декларацій за 2024 рік один прожитковий мінімум дорівнює 3 028 грн (для декларацій за 2023 рік він становив 2 684 грн). Нижче наводимо зручну табличку з основними порогами для декларацій за 2024 рік.

1 ПМ 5 ПМ 50 ПМ 100 ПМ 3 028 грн 15 140 грн 151 400 грн 302 800 грн

Програма «Зимова єПідтримка»

За даними Мінекономіки, наразі понад 10 млн громадян подали заявку на отримання 1 тис. грн за державною програмою «Зимова єПідтримка».

НАЗК розʼяснило: якщо декларант або члени його сімʼї отримали цю виплату у 2024 році, її необхідно задекларувати, як дохід, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки». У полі «Вид доходу» потрібно обрати позначку «Інше» і самостійно вписати туди назву програми: «Грошова допомога «Зимова підтримка». Джерелом доходу слід вказати Міністерство економіки України (код ЄДРПОУ 37508596).

Кешбек «Зроблено в Україні»

Кешбек «Зроблено в Україні» (Національний кешбек) — це державна грошова допомога людям, які купують товари та послуги українського виробництва. Зарахування цього кешбеку проводиться на спеціальний банківський рахунок.

Нарахований у 2024 році національний кешбек вважається доходом для цілей декларування і має вказуватися в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки». У полі «Вид доходу» необхідно обрати позначку «Інше» і вписати в нову графу словосполучення «Національний кешбек». Джерело доходу — Мінекономіки.

Облігації внутрішньої державної позики

ОВДП є поширеним способом інвестування серед державних службовців під час воєнного стану. Водночас, як показує практика, під час внесення до декларації даних про ОВДП посадовці часто роблять помилки.

У пункті 204−1 оновлених розʼяснень НАЗК пояснило, як мають декларуватися ОВДП і доходи від них. Джерелом доходу від погашення ОВДП слід завжди вказувати Мінфін (код ЄДРПОУ 00013480), а не банк, через який куплялися ОВДП. Також слід розмежовувати купонну виплату (відсотки) за ОВДП і дохід від погашення ОВДП, та декларувати їх у розділі 11, як окремі суми.

Крім того, потрібно вказувати наявні 31 грудня 2024 року ОВДП в розділі 7 «Цінні папери», вносити правочини декларанта про придбання ОВДП понад 50 ПМ у розділ 14 «Видатки та правочини», а також декларувати в розділі 12.1 фінансові установи, у яких відкриті рахунки декларанта в цінних паперах.

Рух коштів усередині сімʼї

Декларантів часто хвилює питання, чи потрібно декларувати внутрішні перекази коштів між членами сімʼї, як доходи і видатки. В оновлених розʼясненнях НАЗК на прикладі пояснило, що перекази на побутові потреби не декларуються.

Якщо субʼєкт декларування переказав частину своєї зарплати на картку члена сімʼї для придбання продуктів харчування, то такий рух коштів не потрібно вказувати, як дохід члена сімʼї в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки», і як видаток декларанта в розділі 14 «Видатки та правочини субʼєкта декларування».

Соціальні виплати

Раніше розʼяснення НАЗК містило лише одне речення про те, що соціальні виплати є доходом тільки в разі їх виплати в грошовій формі. В оновленому пункті 134 НАЗК додало до нього невичерпний перелік найпоширеніших соціальних виплат, які виплачуються в грошовій формі і підлягають декларуванню.

Йдеться про допомогу у звʼязку з вагітністю та пологами, допомогу при народженні дитини, допомогу з безробіття, державну соціальну допомогу дітям-інвалідам.

Декларування для членів лікарсько-консультативних комісій

У травні 2024 року набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який звільнив членів ЛКК від обов'язку подавати е-декларації. На виконання вимог цього закону НАЗК оновило розʼяснення і напередодні кампанії декларування вилучило всі згадки про членів ЛКК, як суб'єктів декларування.

Корпоративні права членів фермерських господарств, громадських організацій, благодійних фондів та профспілок

В оновлених розʼясненнях НАЗК вказало: якщо фермерське господарство зареєстроване як юридична особа і діє на підставі статуту, то його члени є носіями корпоративних прав. У таких випадках відомості про фермерське господарство мають відображатися в декларації в розділі 8 «Корпоративні права».

Засновники та члени громадських організацій, благодійних фондів і профспілок не є носіями корпоративних прав для цілей декларування. Отже, інформація про заснування чи членство не повинна відображатися в розділі 8 «Корпоративні права». Якщо ж субʼєкт декларування є членом, входить до керівних, ревізійних або наглядових органів громадської чи благодійної організацій, то такі відомості підлягають декларуванню в спеціально призначеному для цього розділі 16.

Декларування програми «єВідновлення»

Є два види компенсації «єВідновлення», які підлягають декларуванню: на відновлення пошкодженого житла і за знищене житло. При декларуванні компенсації на відновлення пошкодженого житла слід виходити з її форми.

Якщо це компенсація для проведення ремонту категорії А (до 200 тис. грн), вона декларується в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» за той звітний період, коли було подане повідомлення про завершення ремонтних робіт.

Складніша ситуація з компенсацією категорії Б (200−500 тис. грн). Її декларування має два етапи: спочатку — після подання повідомлення про завершення проміжного етапу робіт, потім — після подання повідомлення про повне завершення. Кожен етап відображається окремо у відповідному звітному періоді.

Аналогічний підхід застосовується до компенсації на будівництво житла. Тут теж діє двоетапна система: перша частина компенсації декларується після подання акта проміжної верифікації, який супроводжується фотодоказами виконання робіт, друга — після офіційного повідомлення про завершення будівництва.

Щодо компенсації за знищене житло через житловий сертифікат: видача сертифіката чи резервування коштів не є підставами для декларування. Дохід слід відобразити в розділі 11 після держреєстрації права власності на придбане житло. Сума доходу визначається коштами, які «Укрпошта» сплатила продавцю.

І у випадку отримання компенсації на відновлення, і у випадку отримання компенсації за знищене житло джерелом доходу в декларації слід вказувати Міністерство розвитку громад та територій України (код ЄДРПОУ 37472062).

Декларування програми «єОселя»

Декларування участі в програмі пільгового кредитування «єОселя» має свої особливості. Є два випадки, які потребують декларування: придбання житла або майнових прав на житло в кредит «із відсотковою ставкою 7% без жодних компенсацій» та «із відсотковою ставкою 7% із компенсаціями».

Коли декларант або член його сім'ї стає учасником програми, у декларації необхідно зазначити саме житло, кредитні зобов'язання та отримані компенсації.

Особливу увагу варто приділити компенсаціям. Будь-яка компенсація — першого внеску, відсоткової ставки від Укрфінжитла або зацікавленої сторони (органів місцевого самоврядування, роботодавців) — вважається доходом із моменту надходження коштів на рахунок. Такі кошти необхідно відобразити в розділі 11, зазначивши конкретний вид компенсації та установу, що її надала.

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Щодо сплачених відсотків за кредитом — діє просте правило: декларується вся сума сплачених відсотків, включаючи ту частину, яку компенсували Укрфінжитло чи зацікавлені сторони. Якщо перший внесок був сплачений житловим сертифікатом, то така сума не вважається видатком і не потребує декларування.