Збільшення облікової ставки до 14,5% позитивно вплине на «вагу» гривні та пригальмує ситуацію на валютному ринку. Водночас зростання ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 17% спонукатиме комерційні банки до збільшення відсотків за гривневими вкладами. Таку думку висловив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.
Збільшення облікової ставки позитивно вплине на «вагу» гривні та пригальмує курсові зміни — експерт
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Експерт зазначив, що стратегія НБУ щодо розміру облікової ставки як і інших монетарних інструментів залежить передусім від економічної ситуації в країні.
Через те, що інфляція досі залишається на досить високому рівні (у грудні вона склала 1,3%, а у січні вона може бути більшою за 1%), він вважає, що збільшення облікової ставки в умовах воєнної та економічної невизначеності є вагомим механізмом стримування цін та зменшення тиску на валютний ринок.
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Він нагадав, що під впливом економічних факторів, починаючи з грудня 2024 року і станом на 23 січня, офіційний курс долара зріс в середньому на 1,5% — з 41,59 грн/$ до 42,03 грн/$.
Однак завдяки своєчасній двоетапній корекції облікової ставки з 13% до 13,5% у грудні і до 14,5% у січні майбутні курсові зміни не становлять загрози для ринку.
«У лютому триватиме період зміцнення-підтримки гривні, що має позитивно вплинути на курсову динаміку на валютному ринку», — підкреслив банкір.
Дохідність за гривневими вкладами
Замотаєв вважає, що у найближчі кілька тижнів переважна більшість комерційних банків збільшать дохідність за гривневими вкладами.
На думку експерта, ставки за гривневими депозитами можуть зрости в середньому на 1 в.п.:
- до 11% річних на ультракороткі вклади (терміном від 3 до 6 місяців),
- до 12% річних на депозити тривалістю від 9 місяців до 1 року,
- до 14% річних на вклади терміном від 1 року і довше.
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Водночас, як зауважив фахівець, навіть збільшені відсотки за ультракороткими вкладами не гарантують громадянам збереження коштів від інфляції, адже з отриманого доходу доведеться сплатити сумарно 23% податків.
«Нова дохідність депозитів для фізичних осіб враховуватиме, як грудневі, так і січневі зміни ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Однак пріоритетом для вкладників залишатимуться саме довготривалі депозити, дохідність за якими дають змогу не лише вберегти кошти від знецінення, а ще й отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%», — підсумував Замотаєв.
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