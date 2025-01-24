Збільшення облікової ставки позитивно вплине на «вагу» гривні та пригальмує курсові зміни — експерт

Збільшення облікової ставки до 14,5% позитивно вплине на «вагу» гривні та пригальмує ситуацію на валютному ринку. Водночас зростання ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 17% спонукатиме комерційні банки до збільшення відсотків за гривневими вкладами. Таку думку висловив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

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Експерт зазначив, що стратегія НБУ щодо розміру облікової ставки як і інших монетарних інструментів залежить передусім від економічної ситуації в країні.

Через те, що інфляція досі залишається на досить високому рівні (у грудні вона склала 1,3%, а у січні вона може бути більшою за 1%), він вважає, що збільшення облікової ставки в умовах воєнної та економічної невизначеності є вагомим механізмом стримування цін та зменшення тиску на валютний ринок.

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Він нагадав, що під впливом економічних факторів, починаючи з грудня 2024 року і станом на 23 січня, офіційний курс долара зріс в середньому на 1,5% — з 41,59 грн/$ до 42,03 грн/$.

Однак завдяки своєчасній двоетапній корекції облікової ставки з 13% до 13,5% у грудні і до 14,5% у січні майбутні курсові зміни не становлять загрози для ринку.

«У лютому триватиме період зміцнення-підтримки гривні, що має позитивно вплинути на курсову динаміку на валютному ринку», — підкреслив банкір.

Дохідність за гривневими вкладами

Замотаєв вважає, що у найближчі кілька тижнів переважна більшість комерційних банків збільшать дохідність за гривневими вкладами.

На думку експерта, ставки за гривневими депозитами можуть зрости в середньому на 1 в.п.:

до 11% річних на ультракороткі вклади (терміном від 3 до 6 місяців),

до 12% річних на депозити тривалістю від 9 місяців до 1 року,

до 14% річних на вклади терміном від 1 року і довше.

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Водночас, як зауважив фахівець, навіть збільшені відсотки за ультракороткими вкладами не гарантують громадянам збереження коштів від інфляції, адже з отриманого доходу доведеться сплатити сумарно 23% податків.

«Нова дохідність депозитів для фізичних осіб враховуватиме, як грудневі, так і січневі зміни ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Однак пріоритетом для вкладників залишатимуться саме довготривалі депозити, дохідність за якими дають змогу не лише вберегти кошти від знецінення, а ще й отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%», — підсумував Замотаєв.