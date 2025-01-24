Збільшення облікової ставки позитивно вплине на «вагу» гривні та пригальмує курсові зміни — експерт

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 січня 2025, 9:08

Збільшення облікової ставки позитивно вплине на «вагу» гривні та пригальмує курсові зміни — експерт

Збільшення облікової ставки до 14,5% позитивно вплине на «вагу» гривні та пригальмує ситуацію на валютному ринку. Водночас зростання ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 17% спонукатиме комерційні банки до збільшення відсотків за гривневими вкладами. Таку думку висловив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Збільшення облікової ставки до 14,5% позитивно вплине на «вагу» гривні та пригальмує ситуацію на валютному ринку.
Фото: НБУ

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Експерт зазначив, що стратегія НБУ щодо розміру облікової ставки як і інших монетарних інструментів залежить передусім від економічної ситуації в країні.

Через те, що інфляція досі залишається на досить високому рівні (у грудні вона склала 1,3%, а у січні вона може бути більшою за 1%), він вважає, що збільшення облікової ставки в умовах воєнної та економічної невизначеності є вагомим механізмом стримування цін та зменшення тиску на валютний ринок.

Читайте також: НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%

Він нагадав, що під впливом економічних факторів, починаючи з грудня 2024 року і станом на 23 січня, офіційний курс долара зріс в середньому на 1,5% — з 41,59 грн/$ до 42,03 грн/$.

Однак завдяки своєчасній двоетапній корекції облікової ставки з 13% до 13,5% у грудні і до 14,5% у січні майбутні курсові зміни не становлять загрози для ринку.

«У лютому триватиме період зміцнення-підтримки гривні, що має позитивно вплинути на курсову динаміку на валютному ринку», — підкреслив банкір.

Дохідність за гривневими вкладами

Замотаєв вважає, що у найближчі кілька тижнів переважна більшість комерційних банків збільшать дохідність за гривневими вкладами.

На думку експерта, ставки за гривневими депозитами можуть зрости в середньому на 1 в.п.:

  • до 11% річних на ультракороткі вклади (терміном від 3 до 6 місяців),
  • до 12% річних на депозити тривалістю від 9 місяців до 1 року,
  • до 14% річних на вклади терміном від 1 року і довше.

Читайте також: НБУ знову підвищив облікову ставку: що буде з дохідністю гривневих депозитів та ОВДП

Водночас, як зауважив фахівець, навіть збільшені відсотки за ультракороткими вкладами не гарантують громадянам збереження коштів від інфляції, адже з отриманого доходу доведеться сплатити сумарно 23% податків.

«Нова дохідність депозитів для фізичних осіб враховуватиме, як грудневі, так і січневі зміни ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Однак пріоритетом для вкладників залишатимуться саме довготривалі депозити, дохідність за якими дають змогу не лише вберегти кошти від знецінення, а ще й отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%», — підсумував Замотаєв.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
MAXAOH
MAXAOH
24 січня 2025, 9:43
#
Это хорошо!)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами