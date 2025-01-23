Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%
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Рішення правління
«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики», — зазначив Пишний.
За його словами, НБУ, ймовірно, продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань.
Нагадаємо
12 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
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