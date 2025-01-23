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23 січня 2025, 14:03

НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

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Рішення правління

«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики», — зазначив Пишний.

За його словами, НБУ, ймовірно, продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань.

Нагадаємо

12 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
nitrolog
nitrolog
23 січня 2025, 14:06
#
Упс, тобто ой
+
+141
Turbo Apricot
Turbo Apricot
23 січня 2025, 14:13
#
Потрібно ще більше роздавати грошей на зимову підтримку, вчительську підтримку, кешбек підтримку, підліткову книжкову підтримку, інші нічим не забезпечені підтримки, чим більше буде роздано вертолітних грошей для виборців тим краще! я це по телемарафону дивлюсь! вірте тільки телемарафону і в державну статистику з інфляцією 12% за минулий рік
+
0
MAXAOH
MAXAOH
23 січня 2025, 14:23
#
Это хорошо!
+
+30
Romanenkas17
Romanenkas17
23 січня 2025, 14:25
#
Навіть на високі депозитні ставки ніхто не хоче гроші нести)). бояться повної «перемоги», коли всеі штучно підтримувані курси полетять у прірву.
+
+15
ESP3
ESP3
23 січня 2025, 14:33
#
Реальное кредитование под 16−17% минимум? Такое… Если мы конечно говорим о легальном бизнесе
+
+30
Klimo
Klimo
23 січня 2025, 14:37
#
Догоняем рашку?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
23 січня 2025, 14:50
#
Сколько «талантливых финансистов» в комментариях. «Жаль», что они не в НБУ работают))))
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