Нацбанк підвищив ставки за депозитними сертифікатами овернайт та кредитами рефінансу

З 24 січня грудня Національний банк підвищив ставку з розміщення депозитних сертифікатів овернайт та кредитами рефінансування. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Що відомо

«Разом з обліковою ставкою на 1 в. п. підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування — до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно», — заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо

23 січня Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.