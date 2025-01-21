Туризм приніс за рік близько 3 млрд в бюджет України

Туристична галузь принесла в бюджет України 2 938 млн грн в 2024 році. При цьому недоотримує вона в десять разів більше податків. Про це повідомила голова Державного агентство розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.

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Деталі

«Ми бачимо, що попри війну, відсутність фінансування, критично малу кількість людей туризм сьогодні приносить близько 3 мільярдів гривень в бюджет нашої країни. Але ми розуміємо, що знову ж таки по тих розрахунках, яких робила, наприклад, Славська громада, то недоотримує вона приблизно в 10 разів податків. Тобто десь одну десяту субʼєкти сплачують податків», — сказав Олеськів.

За її словами, розрахунок був зроблений на даних туристичного збору при мінімальній 30% завантаженості об'єктів, в яких людям надається місце для ночівлі. Вона пояснила, що ця позначка є межею беззбитковості.

Нижче 30% закладу розміщення варто закриватись. Проте навіть за мінімальних 30% завантаженості засобів розміщення, наприклад, у Славській громаді, надходження від туристичного збору могли б бути у десять разів більшими.

«Ми розуміємо, що реальна цифра після прийняття закону про туризм і забезпечення прозорості цього ринку, зокрема подачі статистики щодо проживання туристів, ці податки можуть бути збільшенні в десять разів, і ринок теж зможе рости», — додала голова Держагентства розвитку туризму.