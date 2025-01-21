Oxfam — британське об'єднання, до якого входить 17 НУО, опублікувало звіт про нерівність за 2024 рік. «Мінфін» публікує частину тез.
Як багатіють більшість мільярдерів і коли з'являться перші трильйонери
За даними Oxfam, 2024 рік став другим за величиною, за річним приростом статків мільярдерів, із моменту початку обліку. Сукупні статки найбагатших людей світу зросли із $13 трлн до $15 трлн всього за 12 місяців.
Oxfam посилається на дані Світового банку, згідно з якими 1% найбагатших людей володіють майже 45% усього світового багатства, тоді як 44% людства живуть за межею бідності, тобто на менш ніж $6,85 на день.
Добробут найбагатших людей світу зростає швидшими темпами, ніж прогнозувалося раніше, і Oxfam очікує, що протягом десятиліття кількість трильйонерів становитиме не менше п'яти осіб. Організація зазначає, що прискорилися не лише темпи накопичення багатства (втричі), а й впливовість заможних людей.
За підрахунками організації, минулого року загальні статки мільярдерів збільшилися на $2 трлн, і з'явилося 204 нових мільярдери. Це в середньому майже чотири нові мільярдери на тиждень. Статки кожного мільярдера зростали в середньому на $2 млн на день. Статки 10 найбагатших мільярдерів зростали в середньому на $100 млн на день.
Oxfam зазначає, що 60% багатства мільярдерів тепер формується за рахунок спадщини, кронізму (зв'язків та корупції) чи монополізму, а не заробляється завдяки підприємницькій діяльності. За підрахунками Oxfam, 26% світового багатства мільярдерів надходить із подібних «кланових» джерел: 18% — завдяки зловживанню монопольною владою, 8% — корупції та непотизму. 36% — через успадкування капіталу.
У спадок передаються трильйони, що сприяє створенню «олігархічної аристократії». Більша частина такої спадщини не оподаткована належним чином.
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Аналіз Oxfam показує, що дві третини країн взагалі не оподатковують успадкування прямими нащадками. Половина мільярдерів світу живуть у країнах, де немає податку на спадок на гроші, які вони передадуть своїм дітям після смерті. Латинська Америка — регіон із найбільшим обсягом успадкованого багатства у світі, проте лише дев'ять країн у регіоні оподатковують спадщину, подарунки та майно.
Організація закликає уряди взяти на себе зобов'язання гарантувати, що доходи верхівки (10%) не перевищуватимуть доходи «низів» (40%). Вона також вважає, що глобальні економічні правила мають бути скориговані, щоб забезпечити руйнацію монополій. Світові регуляторні та податкові політики мають бути скориговані, щоб забезпечити справедливі внески багатих у функціонування держав та суспільств.
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