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21 січня 2025, 16:34

Як багатіють більшість мільярдерів і коли з'являться перші трильйонери

Oxfam — британське об'єднання, до якого входить 17 НУО, опублікувало звіт про нерівність за 2024 рік. «Мінфін» публікує частину тез.

Oxfam - британське об'єднання, до якого входить 17 НУО, опублікувало звіт про нерівність за 2024 рік.

За даними Oxfam, 2024 рік став другим за величиною, за річним приростом статків мільярдерів, із моменту початку обліку. Сукупні статки найбагатших людей світу зросли із $13 трлн до $15 трлн всього за 12 місяців.

Oxfam посилається на дані Світового банку, згідно з якими 1% найбагатших людей володіють майже 45% усього світового багатства, тоді як 44% людства живуть за межею бідності, тобто на менш ніж $6,85 на день.

Добробут найбагатших людей світу зростає швидшими темпами, ніж прогнозувалося раніше, і Oxfam очікує, що протягом десятиліття кількість трильйонерів становитиме не менше п'яти осіб. Організація зазначає, що прискорилися не лише темпи накопичення багатства (втричі), а й впливовість заможних людей.

За підрахунками організації, минулого року загальні статки мільярдерів збільшилися на $2 трлн, і з'явилося 204 нових мільярдери. Це в середньому майже чотири нові мільярдери на тиждень. Статки кожного мільярдера зростали в середньому на $2 млн на день. Статки 10 найбагатших мільярдерів зростали в середньому на $100 млн на день.

Oxfam зазначає, що 60% багатства мільярдерів тепер формується за рахунок спадщини, кронізму (зв'язків та корупції) чи монополізму, а не заробляється завдяки підприємницькій діяльності. За підрахунками Oxfam, 26% світового багатства мільярдерів надходить із подібних «кланових» джерел: 18% — завдяки зловживанню монопольною владою, 8% — корупції та непотизму. 36% — через успадкування капіталу.

У спадок передаються трильйони, що сприяє створенню «олігархічної аристократії». Більша частина такої спадщини не оподаткована належним чином.

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Аналіз Oxfam показує, що дві третини країн взагалі не оподатковують успадкування прямими нащадками. Половина мільярдерів світу живуть у країнах, де немає податку на спадок на гроші, які вони передадуть своїм дітям після смерті. Латинська Америка — регіон із найбільшим обсягом успадкованого багатства у світі, проте лише дев'ять країн у регіоні оподатковують спадщину, подарунки та майно.

Організація закликає уряди взяти на себе зобов'язання гарантувати, що доходи верхівки (10%) не перевищуватимуть доходи «низів» (40%). Вона також вважає, що глобальні економічні правила мають бути скориговані, щоб забезпечити руйнацію монополій. Світові регуляторні та податкові політики мають бути скориговані, щоб забезпечити справедливі внески багатих у функціонування держав та суспільств.

Джерело: Мінфін
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