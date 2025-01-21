Російський суд стягнув з Райффайзенбанку 2 мільярди євро

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 січня 2025, 16:06

Російський суд стягнув з Райффайзенбанку 2 мільярди євро

Російський суд задовольнив позов МКАО «Расперія трейдинг лімітед» до Райффайзенбанку, Strabag SE, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien та інших іноземних відповідачів про стягнення майже 2 млрд євро. Про це повідомляє Reuters.

Російський суд задовольнив позов МКАО «Расперія трейдинг лімітед» до Райффайзенбанку, Strabag SE, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien та інших іноземних відповідачів про стягнення майже 2 млрд євро.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Згідно з рішенням суду, цю суму можна стягнути з активів російського підрозділу Raiffeisen Bank International.

«Суд задовольнив позов МКАО Расперія Трейдінг Лімітед, зобов'язавши Райффайзен Банк виплатити 2,044 мільярда євро і натомість прийняти на баланс акції Strabag SE на еквівалентну суму. Ми не згодні з цим рішенням і маємо намір оскаржити його у вищих інстанціях», — повідомила прес-служба Райффайзенбанку.

Банк попередив, що рішення суду не вплине на його фінансову стабільність.

«Банк повністю готовий до будь-якого розвитку подій, має значний запас ліквідності та капіталу. Тому це рішення не впливає на операційну діяльність та фінансову стійкість банку, а також не зачіпає інтереси наших клієнтів», — зазначили в Райффайзенбанку.

Ще у 2023 році RBI повідомляла, що Райффайзенбанк за 1,5 млрд євро придбає 24,1% заморожених акцій в австрійському будівельному концерні Strabag у Расперія, яка на той час належала російському бізнесменові Олегу Дерипаску.

У травні 2024 року RBI відмовився від купівлі акцій Strabag через тиск з боку Вашингтона, і Расперія звернулася до суду рф, вимагавши компенсацію.

Представник Дерипаскі повідомив Reuters, що бізнесмен не має відношення ні до Расперія, ні до її материнської компанії Валтура.

Після рішення суду RBI повідомила, що російський Райффайзенбанк оскаржить цей вердикт із відстрочкою виконання. Залежно від подальшого розвитку подій у російських судах, Група RBI здійснить правові дії в Австрії з урахуванням законодавства ЄС про санкції, щоб пом'якшити збитки шляхом примусового стягнення активів Rasperia в Австрії.

Читайте також: В росії арештували акції Райффайзенбанку

Райффайзенбанк створить резерв на четвертий квартал 2024 року відповідно до МСФЗ та російських стандартів бухгалтерського обліку. До отримання висновку зовнішнього аудитора резерв відображатиме суму, присуджену російським судом сьогодні (2,044 млрд євро), за вирахуванням очікуваних надходжень від примусового стягнення активів Rasperia в Австрії.

Вони складаються з 28,5 млн акцій Strabag SE, включаючи дивіденди за 2021, 2022 та 2023 роки, а також коштів від скорочення капіталу у березні 2024 року.

Російський суд також задовольнив клопотання Rasperia, згідно з яким права власності на акції Strabag SE, що належать Rasperia, мають бути передані Райффайзенбанку.

Але російські судові рішення не мають обов'язкової сили в Австрії, і передача акцій таким чином не підлягає виконанню, повідомляє RBI. Акції Strabag SE, що належать Rasperia, підлягають заморожуванню активів відповідно до санкцій ЄС, що також перешкоджає їх передачі.

Райффайзенбанк буде оскаржувати рішення суду

Як повідомив адвокат колегії адвокатів Delcredere Андрій Тимчук, який представляв у суді Райффайзенбанк, відповідач має намір домагатися відміни сьогоднішнього рішення всіма законними способами.

«Ми оскаржуватимемо як сам факт залучення Райффайзенбанку, так і суму стягнення. Суд відмовив у призначенні у справі експертизи, яка є стандартною для таких процесів. Натомість суд віддав перевагу висновку фахівця з боку позивача, який, очевидно, завищив вартість спірних акцій», — вважає адвокат.

Як забезпечення за цим позовом у вересні 2024 року суд заморозив акції Райффайзенбанку, заблокувавши можливість для RBI продати російський підрозділ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Mini Mi
Mini Mi
21 січня 2025, 16:35
#
Ну дык остались работать в рашке потерпайте от русских судов. Гуглу например пофиг на штрафы от всяких Басманных судов.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає tyshenkoV и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами