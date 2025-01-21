Російський суд стягнув з Райффайзенбанку 2 мільярди євро

Російський суд задовольнив позов МКАО «Расперія трейдинг лімітед» до Райффайзенбанку, Strabag SE, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien та інших іноземних відповідачів про стягнення майже 2 млрд євро . Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з рішенням суду, цю суму можна стягнути з активів російського підрозділу Raiffeisen Bank International.

«Суд задовольнив позов МКАО Расперія Трейдінг Лімітед, зобов'язавши Райффайзен Банк виплатити 2,044 мільярда євро і натомість прийняти на баланс акції Strabag SE на еквівалентну суму. Ми не згодні з цим рішенням і маємо намір оскаржити його у вищих інстанціях», — повідомила прес-служба Райффайзенбанку.

Банк попередив, що рішення суду не вплине на його фінансову стабільність.

«Банк повністю готовий до будь-якого розвитку подій, має значний запас ліквідності та капіталу. Тому це рішення не впливає на операційну діяльність та фінансову стійкість банку, а також не зачіпає інтереси наших клієнтів», — зазначили в Райффайзенбанку.

Ще у 2023 році RBI повідомляла, що Райффайзенбанк за 1,5 млрд євро придбає 24,1% заморожених акцій в австрійському будівельному концерні Strabag у Расперія, яка на той час належала російському бізнесменові Олегу Дерипаску.

У травні 2024 року RBI відмовився від купівлі акцій Strabag через тиск з боку Вашингтона, і Расперія звернулася до суду рф, вимагавши компенсацію.

Представник Дерипаскі повідомив Reuters, що бізнесмен не має відношення ні до Расперія, ні до її материнської компанії Валтура.

Після рішення суду RBI повідомила, що російський Райффайзенбанк оскаржить цей вердикт із відстрочкою виконання. Залежно від подальшого розвитку подій у російських судах, Група RBI здійснить правові дії в Австрії з урахуванням законодавства ЄС про санкції, щоб пом'якшити збитки шляхом примусового стягнення активів Rasperia в Австрії.

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Райффайзенбанк створить резерв на четвертий квартал 2024 року відповідно до МСФЗ та російських стандартів бухгалтерського обліку. До отримання висновку зовнішнього аудитора резерв відображатиме суму, присуджену російським судом сьогодні (2,044 млрд євро), за вирахуванням очікуваних надходжень від примусового стягнення активів Rasperia в Австрії.

Вони складаються з 28,5 млн акцій Strabag SE, включаючи дивіденди за 2021, 2022 та 2023 роки, а також коштів від скорочення капіталу у березні 2024 року.

Російський суд також задовольнив клопотання Rasperia, згідно з яким права власності на акції Strabag SE, що належать Rasperia, мають бути передані Райффайзенбанку.

Але російські судові рішення не мають обов'язкової сили в Австрії, і передача акцій таким чином не підлягає виконанню, повідомляє RBI. Акції Strabag SE, що належать Rasperia, підлягають заморожуванню активів відповідно до санкцій ЄС, що також перешкоджає їх передачі.

Райффайзенбанк буде оскаржувати рішення суду

Як повідомив адвокат колегії адвокатів Delcredere Андрій Тимчук, який представляв у суді Райффайзенбанк, відповідач має намір домагатися відміни сьогоднішнього рішення всіма законними способами.

«Ми оскаржуватимемо як сам факт залучення Райффайзенбанку, так і суму стягнення. Суд відмовив у призначенні у справі експертизи, яка є стандартною для таких процесів. Натомість суд віддав перевагу висновку фахівця з боку позивача, який, очевидно, завищив вартість спірних акцій», — вважає адвокат.

Як забезпечення за цим позовом у вересні 2024 року суд заморозив акції Райффайзенбанку, заблокувавши можливість для RBI продати російський підрозділ.