Суд Калінінградської області наклав арешт на акції російського Райффайзенбанку, що ускладнило процес виходу австрійської групи з росії. Про це заявила пресслужба банку. Позов подала компанія Rasperia Trading Limited.
6 вересня 2024, 11:21
В росії арештували акції Райффайзенбанку
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Райффайзенбанк у позові зазначений як повʼязана з іншими відповідачами сторона, але не звинувачується у порушеннях.
Через рішення суду RBI не може передати групі акції банку. «Це ускладнює процес продажу, за яким RBI планує продати контрольну частку в Райффайзенбанку, що неминуче призведе і до подальших затримок», — йдеться у повідомленні.
RBI пообіцяла спробувати скасувати рішення суду.
Джерело: Мінфін
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