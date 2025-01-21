У 2025 році Україна розраховує залучити 30,6 млрд євро бюджетної підтримки від ЄС

Європейський Союз — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. 45 млрд євро було залучено за цей період на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Про це зазначив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN).

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Що відомо

У зустрічі, яка пройшла в Брюсселі, Бельгія, взяли участь міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, а також представники інституцій ЄС.

Адженда включала обговорення поточного стану фінансової системи України, реалізації Плану України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility та механізму використання доходів від заморожених активів рф на користь України Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine, а також санкційного тиску на рф.

«У 2024 році бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень — 16,1 млрд євро. Важливо, що ця допомога включає 3 млрд євро у вигляді грантів. Решта суми складається з пільгових кредитів. Європейський Союз продовжує системну підтримку України, зокрема, й у наданні військової та гуманітарної допомоги, а також у впровадженні жорсткої санкційної політики проти росії. Вдячний за розуміння потреб України та розширення нашої співпраці».

Скільки очікувати у 2025 році

У 2025 році Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України:

18,1 млрд євро — кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів рф;

12,5 млрд євро — фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility.

Залучені кошти буде спрямовано на забезпечення потреб держбюджету у 2025 та 2026 роках.