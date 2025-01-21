З ким воюватиме Трамп, та чому не запросив на інавгурацію Зеленського

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 січня 2025, 11:27

З ким воюватиме Трамп, та чому не запросив на інавгурацію Зеленського

Про те, що декларує Трамп, та яку філософію він пропонуватиме світу, розмірковує політичний експерт Вадим Денисенко. «Мінфін» вибрав головне.

Про те, що декларує Трамп, та яку філософію він пропонуватиме світу, розмірковує політичний експерт Вадим Денисенко.

Отже, чому не запросили на інавгурацію Зеленського? Відповідь більш ніж проста: Трамп не запросив ані путіна, ані Зеленського спеціально, щоб мати розвʼязані руки перед переговорами.

Щодо самих переговорів, то поки що США мають лише один план — план Келлога, і рухатимуться в його фарватері. Трамп наполягатиме на зупинці бойових дій по лінії зіткнення в обмін на те, що окуповані території будуть винесені за дужки. росія наполягатиме на тому, що Україна має підписати якийсь документ, що узаконює анексію. Всі інші вимоги поки що виглядають вторинними і неважливими. Але на кожному новому етапі зʼявлятимуться нові вхідні дані.

Указ Трампа про те, що існує всього дві статі і немає ніяких привілеїв для трансгендерів — це, з однієї сторони, спроба повернути те, що дуже грубо можна назвати епохою маскулінності. Але це повернення, щонайменше зараз, не передбачає анігіляцію чи серйозні обмеження для гомосексуалів, чи будь-яких легальних меншин.

Останні 30−40 років ми жили в, так званій, плюралістичній епосі, яка передбачала, що базовою цінністю є не лише толерантність, але над толерантністю стоїть обовʼязкове вибачення перед меншинами за реально заподіяні колишні гріхи, і за те, що тобі могло б захопитися щось зробити.

Але повертаючись до епохи плюралізму, однією з найважливіших її рис для багатьох (у деяких суспільствах більшості людей) є те, що ти мав вибачитись за те, чого не зробив. Це я дуже спрощую ситуацію і упускаю деталі. Але повернення Трампа для багатьох — це повернення епохи без от цих надмірних вибачень. Як це втілюватиметься в життя? Поки що не розуміє ніхто, включно з Голлівудом, який є головним лакмусовим папірцем зміни ідеології США.

Тут показовими будуть перші 6−9 місяців, які будуть золотим періодом для Трампа. Зараз із певною обережністю ми можемо сказати, що головний удар державна система США спробує нанести виключно по одній великій «маргінальній» групі — по нелегальним мігрантам.

Причому варто звернути увагу, що в цьому Трампа, напевно, підтримають легальні мігранти навіть в першому поколінні, адже вони склали вагому частку його виборців (тут відбувся наступний процес: нові громадяни США або просто легальні мігранти насамперед із Мексики та Південної Америки виступили категорично проти напливу дешевих мігрантів із своїх попередніх Батьківщин, бо вони забирали їхню роботу, демпінгуючи на зарплатах). Всі інші меншини поки що перебувають поза ударом (прямим ударом) із Білого дому.

Щодо заяви про дві статі — це насамперед данина ядерному електорату самого Трампа, який вочевидь антигомосексуальний. Але при цьому Трамп не готовий, щонайменше зараз, починати розвертати державну машину в сторону якихось різких кроків проти гомосексуалів. Щоправда, багато неписаних правил про те, що, при інших рівних можливостях, мають обрати представника якоїсь меншини, вочевидь коригуватимуться. Ми точно побачимо доволі багато скандалів щодо цього, але ще раз повторюся — це не знищення того, що досі називалося плюралізмом, а його мінімізація.

Я настільки багато про це пишу насамперед тому, що ця зміна може бути не менш важливою, ніж економічні зміни. Адже це може стати не лише початком корекції епохи плюралізму, але й початком нового світоглядного етапу, який прийде на зміну постмодернізму з його ідеєю про множинність істин та відсутність істини, як такої.

Читайте також: Навіщо Трамп хоче зробити Гренландію 51-м штатом Америки

Постмодернізм справді пережив себе, як інтелектуальне явище. І Трамп, звичайно, не висуне йому якусь філософську заміну. Але прихід Трампа до влади в країні, яка є одним із головних локомотивів світової економіки та світової гуманітарної думки, може вплинути на початок (зародження) нового етапу розвитку людства.

Із важливого для нас в цьому контексті — варто також звернути увагу на наступне: росіяни вже почали просувати ідею, що Трамп іде у фарватері путіна щодо «традиційних цінностей».

Це абсолютна нісенітниця, не лише з огляду на те, що було сказано вище. Як би це дивно не здавалося, промова Трампа була спрямована у майбутнє, а не в консервацію минулого. І це кардинальна відмінність між путіним та Трампом.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+13
gucci
gucci
21 січня 2025, 12:32
#
Нато приречене. Як і всі інші псевдо блоки. Треба розраховувати всім тільки на себе. І менше мати справ з американським фашизмом, який зараз активно розгортається
+
0
gucci
gucci
21 січня 2025, 12:35
#
Цікавий погляд автора статті на філософію сучасності в плані віджиття постмодернізму і відсутності заміни. Саме цю побожність заповнюючи ультраправі балаболи накшталт орбана, трампа/маска, афд тощо
+
+15
Я_ __
Я_ __
21 січня 2025, 13:00
#
«Указ Трампа про те, що існує всього дві статі і немає ніяких привілеїв для трансгендерів — це, з однієї сторони, спроба повернути те, що дуже грубо можна назвати епохою маскулінності. Але це повернення, щонайменше зараз, не передбачає анігіляцію чи серйозні обмеження для гомосексуалів, чи будь-яких легальних меншин.»

Коли в небінарного трансгендера котрий ідентифікує себе як аватар, на стрімі запитали в нього кіт чи кішка, він/вона/воно відповіло, що кіт, а на наступне питання:-Як ти це зрозумів?,-воно отримало перезапуск віндовса.

Стать це те, що є від народження в силу особливостей організму, те що потім ти себе вважаєш бетменом, шреком, рожевим поні - це вже психологічні відхилення, котрі чомусь в сучасному світі стали нормою.

«обмеження для гомосексуалів»

Які юридичні обмеження були?) Не можна змінити думку і ставлення певних людей до таких речей, шляхом мітингів і нав`язування подібного в фільмах умовно. Ну якщо є Петро, котрий не проти бити геїв і кидати камінням в лесбіянок, то від вашого параду він не змінить свою думку.

Ба більше, в світі зараз усюди зменшення народжуваності, дозволяйте ще більше парадів і подібної єрунди, народжуваність буде падати ще більше)) А це ой як сильно буде зачіпати економіку світову, бо нові люди — це нова робоча сила, в усіх галузях.

Ну і нарешті, а чому гетеросексуали не бігають з ватманами і не влаштовують паради з метою показати всім, що вони гетеро? Бо це нікому нецікаво, так само як нікому окрім самих лгбт не цікаві такі речі))
+
+13
Я_ __
Я_ __
21 січня 2025, 13:00
#
«Отже, чому не запросили на інавгурацію Зеленського? Відповідь більш ніж проста: Трамп не запросив ані путіна, ані Зеленського спеціально, щоб мати розвʼязані руки перед переговорами.»

Трамп, як і США, можуть дозволити собі при будь-якому розкладі говорити з позиції сили, як з потужним, так і з х**
+
0
Я_ __
Я_ __
21 січня 2025, 13:02
#
«Останні 30−40 років ми жили в, так званій, плюралістичній епосі, яка передбачала, що базовою цінністю є не лише толерантність, але над толерантністю стоїть обовʼязкове вибачення перед меншинами за реально заподіяні колишні гріхи, і за те, що тобі могло б захопитися щось зробити.»

Дуже потужно, коли людина, котра не була причетна до того, що хтось мав рабів — має нести якусь уявну «відповідальність» за це, хоча це було взагалі за її народженням, а зараз наче робиться все, щоб в майбутньому білого чоловіка могли застрелити просто за кольором його шкіри)) бо якщо в фільми немає жодного н3гра, азіата, лесбіянки, гея — то все, засудять, адже як так нормальний фільм без наших недомірків котрі нікому не цікаві зробили))
+
0
Я_ __
Я_ __
21 січня 2025, 13:04
#
«Тут показовими будуть перші 6−9 місяців, які будуть золотим періодом для Трампа. Зараз із певною обережністю ми можемо сказати, що головний удар державна система США спробує нанести виключно по одній великій „маргінальній“ групі — по нелегальним мігрантам.»

Все відносно просто, республіканці по визначенню завжди більш зосереджені на проблемах всередині самої Америки і роблять все в першу чергу для Америки, а вже потім з огляду на зовнішню політику, і це абсолютно правильний підхід.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами