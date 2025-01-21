Вигідна розстрочка 2025: де оформити та як користуватися

Банківська розстрочка — дуже корисна послуга. Вона дозволяє розбити суму чека на декілька платежів і виплачувати її частинами. Завдяки цьому можна робити великі покупки, рівномірно розподіляючи навантаження на бюджет. Загалом суть зрозуміла, однак розстрочки бувають різні. На прикладі продуктів Sense Bank та Абанк ми розкажемо, які саме, в чому між ними різниця і як їх краще застосовувати.

Розстрочка без переплат

Розстрочка без переплат (утім, як і майже всі інші) прив’язується до банківської картки з кредитним лімітом. Тобто клієнт купує товар, наприклад, за 10 000 гривень на 10 місяців і щомісяця сплачує за нього по 1 000 гривень. Якщо повертати гроші за графіком, користування ними буде безкоштовним, якщо ні — будуть нараховані відсотки.

Працює це так: клієнт здійснює покупку, банк кредитує його і перераховує магазину за неї повну суму, а клієнт потім поступово повертає гроші банку. Очевидна перевага такої розстрочки — в її безкоштовності. Але вона, зазвичай, працює лише у магазинах-партнерах банку. Тобто скористатись нею будь-де не вийде.

Загалом це цікавий і вкрай вигідний продукт, від якого виграють всі сторони процесу. Банк кредитує покупця і заробляє відсотки, які йому сплачує магазин. Той, зі свого боку, заробляє на зростанні продажів, оскільки розстрочка робить його товари доступнішими. Ну, а в чому вигода для клієнта — зрозуміло і так: він отримує товар відразу, а розраховуватися за нього може протягом декількох місяців, без комісій і переплат.

Приклади розстрочки без переплат

Sense Bank

«Легка розстрочка»

«Легка розстрочка» — сервіс для клієнтів Sense Bank, які користуються його кредитними картками (окрім Caméléon). Він дозволяє купувати товари у магазинах-партнерах і поступово виплачувати їх вартість однаковими частинами. Послуга коштує 0,01% річних — тобто практично безкоштовна.

Строк користування розстрочкою залежить від торгової точки і може становити від 3 до 24 місяців. Вартість товару має бути від 500 грн.

«Легка розстрочка» оформлюється тільки на покупки за кредитні кошти. Кількість розстрочок банк не обмежує. Головне, щоб їхня загальна сума не перевищувала величину доступного кредитного ліміту за карткою.

Ключові переваги «Легкої розстрочки»:

Відсутність обов’язкового першого платежу. На відміну від аналогічних продуктів конкурентів, у яких перший платіж списується в день оформлення послуги, за умовами «Легкої розстрочки» його доведеться вносити лише через місяць після покупки. Тобто відсутність обов’язкового першого платежу дає клієнтам Sense Bank на 1 місяць більше часу користування розстрочкою, порівнюючи з аналогічними продуктами інших банків.

На відміну від аналогічних продуктів конкурентів, у яких перший платіж списується в день оформлення послуги, за умовами «Легкої розстрочки» його доведеться вносити лише через місяць після покупки. Тобто відсутність обов’язкового першого платежу дає клієнтам Sense Bank на 1 місяць більше часу користування розстрочкою, порівнюючи з аналогічними продуктами інших банків. Кількість магазинів-партнерів. «Легку розстрочку» можна оформити у 120 партнерських мережах із загальною кількістю близько 3 600 фізичних точок продажу. Знайти можна все: від гаджетів, електроніки, побутової техніки до меблів, агротехніки, будівельних матеріалів тощо.

Переваги сервісу вже оцінили понад 10% користувачів кредиток Sense Bank, і цей показник постійно зростає. Здебільшого купують смартфони, інші електронні гаджети та побутову техніку.

Щоб скористатися послугою, потрібно обрати товар та повідомити продавцю, що плануєте придбати його у «Легку розстрочку», або ж обрати відповідну позначку на сайті магазину.

«Універсальна розстрочка»

Ще один варіант розстрочки без переплат, доступний клієнтам Sense Bank, — «Універсальна розстрочка». Вона так само надається під 0,01% річних, але доступна лише для покупок в «Епіцентрі» та лише власникам карток «Вигода», випущених банком у партнерстві із цією мережею гіпермаркетів. Оформлюється вона строком на 6 місяців. Тобто це окремий продукт, створений під кобрендингову картку.

У «Вигоди» є додаткові бонуси. Картка об'єднує бонусні баланси Sense Bank та «Епіцентру» і дає можливість у результаті отримати 2% балами за покупки. Тобто за кожні 100 грн, витрачені в гіпермаркетах, нараховується 1 бонусний бал, які потім можна використовувати для оплати наступних покупок в «Епіцентрі». Крім того, додатково на всі покупки (причому не тільки на ті, що були в «Епіцентрі») нараховується ще 1% кешбеку від банку. Останній потім можна буде вивести вже реальними грошима.

Абанк

«Плати частинами»

Клієнти Абанку можуть оформити розстрочку без переплат під символічні 0,00001% річних на строк від 1 до 24 місяців. Послуга називається «Плати частинами».

Щоб придбати товар через «Плати частинами», знадобиться кредитна картка Абанку, мобільний додаток ABank24, у якому її можна оформити, та узгоджений банком кредитний ліміт. Перше списання коштів відбувається в день оформлення покупки, а наступний платіж — через 30 днів.

Клієнт може одночасно виплачувати декілька товарів, за умови, що їхня загальна вартість не перевищує ліміт. Комісія при автоматичному погашенні угоди відсутня. Щоб скористатися розстрочкою, потрібно виконати 3 простих кроки:

Обрати товар у магазині-партнері банку або на його сайті.

Підтвердити покупку в розділі «Плати частинами» у мобільному додатку ABank24.

Після погодження банком забрати товар і фіскальний чек.

Ключові переваги «Плати частинами»:

Гнучкі умови. Клієнти можуть збільшити кількість платежів до 25 за невелику плату, що дозволяє адаптувати «Плати частинами» під індивідуальні фінансові можливості.

Клієнти можуть збільшити кількість платежів до 25 за невелику плату, що дозволяє адаптувати «Плати частинами» під індивідуальні фінансові можливості. Доволі широка мережа партнерів. Абанк постійно розширює перелік партнерів, підключених до «Плати частинами», що надає клієнтам широкий вибір товарів та послуг у різних категоріях: техніка, мода, послуги, туризм тощо. Послуга вже доступна у понад 1 000 онлайн та понад 3 500 офлайн торгових точок, серед яких Comfy, Алло, Ябко, Цитрус, Фокстрот, Rozetka, Vodafone, Moyo, Укрзолото, Sport Life та багато інших.

На сайті Абанку доступний зручний калькулятор, який дозволяє швидко розрахувати суму щомісячного платежу та загальну кількість внесків, залежно від вартості покупки.

Розстрочкою «Плати частинами» постійно користуються близько 17% клієнтів Абанку.

Розстрочка «Вигода»

Клієнтам гіпермаркетів «Епіцентр» Абанк пропонує окрему кредитну картку і однойменну розстрочку — «Вигода». Суть в тому, що власники цих кредиток можуть повертати гроші за попередні покупки в «Епіцентрі» і сплачувати їх поступово у розстрочку. Умови наступні:

Сума кредиту має бути від 500 до 200 000 грн;

Строк кредитування — 3, 6, 12, 24 місяці.

Важливий момент: якщо розстрочку «Вигода» оформлювати на 3 або 6 місяців, вона буде безкоштовною (0,00001% річних), якщо довше — ставка становитиме вже 75% річних.

Оформлюється вона в чотири простих кроки:

Треба здійснити покупку в «Епіцентрі», розрахувавшись карткою «Вигода» від Абанку. У мобільному застосунку ABank24 обрати витрату у виписці або зайти в меню «Кредити» — «Розстрочка «Вигода». Можна обрати одну або декілька витрат та перевести в розстрочку протягом 14 днів із моменту покупки. Обрати строк, за який плануєте сплатити розстрочку. Кошти будуть зараховані на кредитну картку протягом декількох хвилин. Перший платіж буде списано наступного місяця в день оформлення кредиту.

Платна розстрочка

Зазвичай банки, які мають розстрочку в асортименті своїх послуг, окрім її безкоштовного варіанту, мають також і платний. І там, і там вартість покупки розбивається на декілька платежів, але є певні відмінності. Головна — звичайно, ціна. В останньому варіанті за користування грошима банку доведеться платити. Це головний недолік платної розстрочки. Але в неї є і суттєва перевага.

На відміну від безкоштовних, які працюють лише у конкретних магазинах-партнерах банку, платну розстрочку можна оформити будь-де. Це, по суті, споживчий кредит, який оформляється під певний відсоток на будь-яку вже здійснену покупку, незалежно від того, чи є магазин партнером банку.

Приклади платних розстрочок

Sense Bank

«Моментальна розстрочка»

Послуга «Моментальна розстрочка» від Sense Bank дозволяє переводити у розстрочку покупки від 500 грн, оплачені кредитною карткою. Працює це так: клієнт робить покупку, сплачує за неї кредиткою банку, потім у мобільному застосунку Sense SuperApp у розділі «Мої розстрочки» («Розстрочка з операцій») знаходить відповідну транзакцію і переводить її в «Моментальну розстрочку», обравши строк користування.

Реальна річна відсоткова ставка складає 51,8% на строк 24 місяці. Щомісячна комісія залежить від суми розстрочки:

2,5% — на строк 9 та 12 місяців;

2,9% — на строк 18 та 24 місяці.

Одноразова комісія:

50 грн — на строк 3 місяці;

200 грн — на строк 6 місяців.

До речі, до 31 березня діє акція, за якою оформити розстрочку на 3 та 6 місяців можна практично без відсотків, під 0,01% річних, сплативши лише одноразову комісію.

Переваги «Моментальної розстрочки»:

Гнучкі строки. Клієнт може обрати строк розстрочки, що найкраще відповідає його потребам. Тривалість може варіюватися від 3 місяців до 2 років, що дає змогу уникнути жорстких обмежень у виборі умов.

Клієнт може обрати строк розстрочки, що найкраще відповідає його потребам. Тривалість може варіюватися від 3 місяців до 2 років, що дає змогу уникнути жорстких обмежень у виборі умов. Час для прийняття рішення. Є 14 днів із моменту покупки, щоб оформити розстрочку через мобільний застосунок Sense SuperApp.

Є 14 днів із моменту покупки, щоб оформити розстрочку через мобільний застосунок Sense SuperApp. Мінімум документів. Розстрочка доступна без зайвої бюрократії. Просто розрахуйтеся кредитною карткою Sense Bank, і жодних додаткових паперових процедур не знадобиться.

Особливість «Моментальної розстрочки» у тому, що, замість повернення суми на рахунок, змінюються умови нарахування відсотків та погашення заборгованості. Щомісячний платіж за розстрочкою автоматично списуватиметься з кредитної картки в дату оформлення договору (у межах кредитного ліміту на цій картці).

Абанк

«Розстрочка на витрати»

«Розстрочка на витрати» — послуга від Абанку, яка дозволяє повернути гроші за попередні покупки на картку, а витрати перевести в розстрочку. Особливість послуги в тому, що гроші відразу повертаються на картку і знову доступні для використання. Щомісячна комісія за користування нею — 1,9% від суми оформлення.

Основні переваги «Розстрочки на витрати»:

Сума оформлення — від 100 грн до 200 000 грн;

Можливість вибору строку кредитування — від 3 до 24 місяців;

Повернення коштів протягом декількох хвилин;

Можливість одночасного оформлення декількох розстрочок.

Послуга оформлюється в 3 простих кроки:

Здійснити покупку кредиткою Абанку. Перейти в меню «Кредити» — «Розстрочка на витрати», або натиснути на потрібну витрату у виписці. Обрати кількість платежів.

Все. Кошти миттєво будуть зараховані на кредитну картку, і можна знову здійснювати покупки.

Поради для користувачів

Банківська розстрочка — зручний і вкрай корисний фінансовий інструмент. Життєвих ситуацій, коли він може стати у нагоді, безліч. Зламався влітку холодильник, вийшов зі строю ноутбук чи інша необхідна для роботи техніка, а на нову немає коштів? Якщо є картка потрібного банку, все це сьогодні без проблем можна взяти в розстрочку.

Звичайно, щоб не переплачувати, насамперед варто спробувати скористатись її безкоштовним варіантом. На сайтах банків завжди є перелік магазинів-партнерів, можна зайти на їх сайти і з’ясувати, чи є в наявності потрібний товар та чи можна його купити у розстрочку без переплат. Це має сенс навіть у випадку, коли вся необхідна для покупки сума є в наявності. Оформивши безкоштовну розстрочку, товар можна забрати відразу, а гроші використати якось інакше. Наприклад, покласти на накопичувальний рахунок, де вони працюватимуть і приноситимуть дохід.

Щодо платної розстрочки — за певних обставин може бути корисною і вона. Цілком життєва ситуація: в магазині цікава акція на річ, яку ви планували купити, але грошей ще не назбирали. Безкоштовної розстрочки на неї немає. Однак можна її купити тут і зараз, а потім перевести покупку в розстрочку, навіть у платну. І це також може бути вигідною угодою. Так ви фіксуєте гарну ціну на потрібний товар і страхуєте себе від його здорожчання у майбутньому.

Ну, і не варто забувати, що будь-яка розстрочка — це кредит. Тому завжди треба уважно вивчати умови договору, на основі якого вона надається. Перевіряйте кредитну ставку банку, штрафи та пені за прострочення платежу. Ставка, наприклад, може бути 0%, а штраф за невчасну оплату — 0,1% за кожен день прострочення, а це 36,5% річних. Не кажучи вже про те, що кожне прострочення псує кредитну історію.