TikTok перестав працювати у США

Увечері 18 січня доступ до TikTok на території США було обмежено. Програма стала недоступною менш ніж за дві години до набрання чинності офіційної заборони. Про це повідомляє CNN.

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Що відомо

При спробі відкрити програму користувачі бачать таке повідомлення:

«Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США ухвалено закон, який забороняє TikTok. На жаль, це означає, що поки ви не можете використовувати програму. Нам пощастило, що президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що працюватиме з нами над рішенням, яке дозволить відновити роботу TikTok, як тільки обійме посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами!», — йдеться у повідомленні.

У програмі зазначається, що користувачі все ще можуть увійти в облікові записи, щоб завантажити свої дані.

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Передісторія

Раніше Мінфін писав, що 17 січня Верховний суд США підтримав закон, що дозволяє заборонити TikTok, якщо китайська ByteDance не продасть соцмережу.

У листопаді 2024-го The Wall Street Journal писала, що головний виконавчий директор TikTok Шоу Цзи Чу звернувся до Ілона Маска за посередництвом у переговорах з адміністрацією Трампа. Під час свого попереднього президентського терміну республіканець підписав указ про заборону TikTok, яку заблокували у суді. При цьому під час своєї передвиборчої кампанії у 2024 році він змінив риторику щодо платформи. 17 січня Трамп заявив, що зателефонував голові КНР Сі Цзіньпіну. Однією з тем їхньої розмови був TikTok, розповів обраний президент США.

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Джо Байден підписав закон, згідно з яким програму можуть заблокувати на території Сполучених Штатів, якщо американський підрозділ соцмережі не буде продано, навесні минулого року. Цей крок пояснили необхідністю забезпечити національну безпеку та запобігти порушенням конфіденційності даних. У травні TikTok подав позов, який заперечує конституційність підписаного закону. ByteDance заявила, що не може і не продаватиме свої активи в США.

У грудні 2024-го TikTok попросив тимчасово заблокувати цей закон, поки Верховний суд не ухвалить рішення щодо апеляції. У середині того ж місяця апеляційний суд США відхилив прохання TikTok про тимчасове заморожування закону. Наприкінці грудня 2024 року Трамп закликав Верховний суд США відстрочити заборону соцмережі, щоб спробувати врегулювати ситуацію.