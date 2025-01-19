Увечері 18 січня доступ до TikTok на території США було обмежено. Програма стала недоступною менш ніж за дві години до набрання чинності офіційної заборони. Про це повідомляє CNN.
TikTok перестав працювати у США
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Що відомо
При спробі відкрити програму користувачі бачать таке повідомлення:
«Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США ухвалено закон, який забороняє TikTok. На жаль, це означає, що поки ви не можете використовувати програму. Нам пощастило, що президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що працюватиме з нами над рішенням, яке дозволить відновити роботу TikTok, як тільки обійме посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами!», — йдеться у повідомленні.
У програмі зазначається, що користувачі все ще можуть увійти в облікові записи, щоб завантажити свої дані.
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Передісторія
Раніше Мінфін писав, що 17 січня Верховний суд США підтримав закон, що дозволяє заборонити TikTok, якщо китайська ByteDance не продасть соцмережу.
У листопаді 2024-го The Wall Street Journal писала, що головний виконавчий директор TikTok Шоу Цзи Чу звернувся до Ілона Маска за посередництвом у переговорах з адміністрацією Трампа. Під час свого попереднього президентського терміну республіканець підписав указ про заборону TikTok, яку заблокували у суді. При цьому під час своєї передвиборчої кампанії у 2024 році він змінив риторику щодо платформи. 17 січня Трамп заявив, що зателефонував голові КНР Сі Цзіньпіну. Однією з тем їхньої розмови був TikTok, розповів обраний президент США.
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Джо Байден підписав закон, згідно з яким програму можуть заблокувати на території Сполучених Штатів, якщо американський підрозділ соцмережі не буде продано, навесні минулого року. Цей крок пояснили необхідністю забезпечити національну безпеку та запобігти порушенням конфіденційності даних. У травні TikTok подав позов, який заперечує конституційність підписаного закону. ByteDance заявила, що не може і не продаватиме свої активи в США.
У грудні 2024-го TikTok попросив тимчасово заблокувати цей закон, поки Верховний суд не ухвалить рішення щодо апеляції. У середині того ж місяця апеляційний суд США відхилив прохання TikTok про тимчасове заморожування закону. Наприкінці грудня 2024 року Трамп закликав Верховний суд США відстрочити заборону соцмережі, щоб спробувати врегулювати ситуацію.
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