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25 квітня 2024, 12:30

TikTok в США можуть заборонити. Байден підписав закон

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який може призвести до загальнонаціональної заборони TikTok. Про це пише CNN.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який може призвести до загальнонаціональної заборони TikTok.

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Що це значить

Законопроєкт, який підписав Байден, дає китайській материнській компанії TikTok, ByteDance, 270 днів на продаж TikTok. Якщо цього компанія не зробить, це призведе до серйозних наслідків: TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в «інтернет-хостингах», які його підтримують.

Це фактично обмежить нові завантаження програми та взаємодію з її вмістом.

Рішення Байдена підписати законопроєкт у середу встановлює кінцевий термін для продажу 19 січня 2025 року. Однак згідно із законодавством Байден може продовжити термін ще на 90 днів, якщо він визначить, що компанія досягла прогресу на шляху до продажу, надаючи TikTok потенційно до за рік до того, як зіткнутися з забороною.

Що кажуть в компанії

TikTok погрожує позовом проти закону. У відео, опублікованому в TikTok, генеральний директор компанії Шоу Чу сказав користувачам: «Будьте певні: ми нікуди не підемо».

«Ми впевнені і будемо продовжувати боротися за ваші права в судах», — додав він. «Факти та Конституція на нашому боці, і ми очікуємо, що ми переможемо».

У своїй заяві представник TikTok назвав закон «неконституційним» і сказав, що він «знищить» 170 мільйонів користувачів платформи в США та 7 мільйонів компаній, які працюють з додатком.

Джерело: Мінфін
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