Верховний суд США підтримав закон про можливість блокування TikTok

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Деталі

Закон, про який йдеться, вимагає від китайської ByteDance, яка володіє платформою, продати американський підрозділ соцмережі до неділі, 19 січня, за день до інавгурації Дональда Трампа. Якщо продаж не відбудеться, програма може бути заборонена в Сполучених Штатах. TikTok намагався оскаржити цей закон, проте Верховний суд відхилив позов компанії.

«Масштаби TikTok та його сприйнятливість до контролю з боку іноземних держав, а також величезні масиви конфіденційних даних, які збирає платформа, виправдовують особливе ставлення до платформи для вирішення проблем національної безпеки», — заявили в суді.

Там додали, що положення, які оскаржуються, спрямовані на захист державних інтересів, не пов'язаних з придушенням свободи слова.

Втім, як зазначає NBC News, незрозуміло, чи влада США вживатиме якихось дій щодо виконання закону в неділю.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що «TikTok повинен залишатися доступним для американців», підкресливши при цьому, що все ж таки потрібно приділити увагу питанням національної безпеки.

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Трамп також може спробувати зберегти доступ до програми. The Washington Post 15 січня з посиланням на джерела писала, що обраний президент США розглядає можливість ухвалення указу, який призупинить виконання закону про заборону TikTok на строк від 60 до 90 днів, що дасть компанії час для переговорів про продаж або альтернативне рішення.

Передісторія

У листопаді 2024-го The Wall Street Journal писала, що головний виконавчий директор TikTok Шоу Цзи Чу звернувся до Ілона Маска за посередництвом у переговорах з адміністрацією Трампа. Під час свого попереднього президентського терміну республіканець підписав указ про заборону TikTok, яку заблокували у суді. При цьому під час своєї передвиборчої кампанії у 2024 році він змінив риторику щодо платформи. 17 січня Трамп заявив, що зателефонував голові КНР Сі Цзіньпіну. Однією з тем їхньої розмови був TikTok, розповів обраний президент США.

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Джо Байден підписав закон, згідно з яким програму можуть заблокувати на території Сполучених Штатів, якщо американський підрозділ соцмережі не буде продано, навесні минулого року. Цей крок пояснили необхідністю забезпечити національну безпеку та запобігти порушенням конфіденційності даних. У травні TikTok подав позов, який заперечує конституційність підписаного закону. ByteDance заявила, що не може і не продаватиме свої активи в США.

У грудні 2024-го TikTok попросив тимчасово заблокувати цей закон, поки Верховний суд не ухвалить рішення щодо апеляції. У середині того ж місяця апеляційний суд США відхилив прохання TikTok про тимчасове заморожування закону. Наприкінці грудня 2024 року Трамп закликав Верховний суд США відстрочити заборону соцмережі, щоб спробувати врегулювати ситуацію.