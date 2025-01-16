Євро відіграватиме ключову роль на валютному ринку України — Рожкова (відео)

Враховуючи те, що Україна прагне стати частиною Європейського Союзу потрібно мати прив'язку до тієї валюти , в якій здійснюється більшість операцій. Тому у майбутньому долар змінить євро . Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на телеканалі «Ми-Україна».

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Що кажуть в НБУ

Як зазначила посадовиця, оскільки Україна прагне стати частиною Європейського Союзу потрібно мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій. За її словами, євро відіграватиме ключову роль на валютному ринку країни.

Водночас Рожкова зазначила, що перехід з долара на євро в період викликів, пов'язаних з війною, які самі по собі вже є шоком для економіки, не буде найкращим часом для цього. Заступниця голови НБУ запевнила, що будь-які зміни відбуватимуться повільно й дуже непомітно для ринку.

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«Ми будемо уникати будь-яких шоків, тому не треба хвилюватися, якщо це відбудеться», — додала вона.

За словами посадовиці, зміна курсоутворюючої валюти піде на користь української економіці.