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16 січня 2025, 9:42

Євро відіграватиме ключову роль на валютному ринку України — Рожкова (відео)

Враховуючи те, що Україна прагне стати частиною Європейського Союзу потрібно мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій. Тому у майбутньому долар змінить євро. Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на телеканалі «Ми-Україна».

Враховуючи те, що Україна прагне стати частиною Європейського Союзу потрібно мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій.
Фото: depositphotos

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Що кажуть в НБУ

Як зазначила посадовиця, оскільки Україна прагне стати частиною Європейського Союзу потрібно мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій. За її словами, євро відіграватиме ключову роль на валютному ринку країни.

Водночас Рожкова зазначила, що перехід з долара на євро в період викликів, пов'язаних з війною, які самі по собі вже є шоком для економіки, не буде найкращим часом для цього. Заступниця голови НБУ запевнила, що будь-які зміни відбуватимуться повільно й дуже непомітно для ринку.

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«Ми будемо уникати будь-яких шоків, тому не треба хвилюватися, якщо це відбудеться», — додала вона.

За словами посадовиці, зміна курсоутворюючої валюти піде на користь української економіці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
investor13
investor13
16 січня 2025, 10:35
#
Та пусть переходят. Это ничего не изменит, наоборот доллар только укрепится. В любом случае в Украине лучшей валютой для сбережения будет доллар 👍
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