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15 січня 2025, 19:06

Великі мережі АЗС підвищили ціни на всі види пального

Великі національні мережі ОККО і WOG підвищили ціни на всю лінійку пального. Про це повідомляє enkorr із посиланням на дані цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Великі національні мережі ОККО і WOG підвищили ціни на всю лінійку пального.
Фото: pixabay.com

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У ОККО зростання було нерівномірним: бензин і скраплений газ подорожчав на 50 коп./л, дизель — додав 1 грн/л. У WOG вся лінійка зросла на 75 коп./л.

З початку року бензин і газ на ОККО подорожчав на 1,50 грн/л, дизпальне — на 1,50 грн/л, відігравши повністю акцизне зростання. WOG додав 1,75 грн/л.

Аналогічно до ОККО з початку року подорожчали «світлі» і в UPG. Оператор також сьогодні підтягнув вартість дизелю на 50 коп./л, до 53,90 грн/л.

Продовжують зростати й регіональні мережі. Полтавський «Автотранс» додав до вартості «світлих» 1 грн/л. Земляки з BVS поки підтягнули тільки дизель (+50 коп./л, до 54,99 грн/л).

Ознаки життя проявляє мережа «Приват». На поодиноких працюючих заправках оператора вартість бензину А-95 зросла в середньому на 1,14 грн/л, до 57,08 грн/л, газу — на 1 грн/л, до 37,98 грн/л. Дизелю в мережі, як і раніше, немає.

Дорожчало пальне й у дискаунтерів. За день крафтовий бензин «БРСМ-Нафти» зріс у середньому на 41 коп./л, до 53,72 грн/л, дизель — на 7 коп./л, до 49,78 грн/л, газ — на 24 коп./л, до 34,93 грн/л.

«Авантаж 7» додав 50 коп./л до всієї лінійки пального. З початку року в мережі ціни на «світлі» зросли на 1 грн/л, не відігравши навіть зростання акцизу. Проте газ здорожчав на 2 грн/л, що вище за новий акциз.

Зі слів представників паливних компаній, тенденція подорожчання пального збережеться і надалі. Не всі мережі поки відіграли збільшення акцизу, не кажучи про динаміку зовнішнього ринку й нестабільний валютний курс.

Тільки через європейські котирування вартість бензину з початку року зросла у середньому на $21/т, або 0,79 грн/л, дизелю — на $32/т, або 1,36 грн/л. Курс долара відносно гривні на міжбанку додав 0,33 грн/$.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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KValera
KValera
15 січня 2025, 21:07
#
А где они нашли заправки U.GO ?
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