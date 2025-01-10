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10 січня 2025, 18:13

Укрпошта оголосила про партнерство з китайським маркетплейсом Temu

Український оператор поштового зв’язку Укрпошта та китайський маркетплейс Temu уклали партнерство, яке дозволить прискорити доставку товарів з Китаю в Україну. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Український оператор поштового зв’язку Укрпошта та китайський маркетплейс Temu уклали партнерство, яке дозволить прискорити доставку товарів з Китаю в Україну.
Фото: t.me/ukrposhta_news

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Зазначається, що після успішного спільного тестування послуги у вересні Temu та Укрпошта впровадили спеціалізоване рішення для доставки, адаптоване для українських клієнтів.

«Протягом тестового періоду Укрпошта обробила понад 1,5 млн відправлень від Temu, що свідчить про масштаб та попит на ефективне виконання замовлень у регіоні», — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський зазначив, що Укрпошта планує відкриття другого центру обробки міжнародних відправлень. Завдяки цьому 95% міжнародних відправлень будуть доставлятися клієнтам до двох днів з моменту потрапляння в Україну.

За словами Смілянського, Укрпошта є лідером ринку не лише експортних посилок, а й передує у доставці посилок із Китаю (понад 60% відправлень).

За даними Forbes, за три квартали 2024 року кількість міжнародних посилок в Україну перевищила 53 млн одиниць на загальну суму у 44,6 млрд грн, що на 46% більше ніж за весь 2023 рік.

Найбільша частка припадає саме на товари з Китаю: 43% — AliExpress, 22,46% - Cainiao; водночас найшвидше зростання демонструє саме Temu, частка якого торік досягла 12,23% порівняно з 0,01% у 2023 році.

Temu

Маркетплейс Temu входить до китайської групи товарів PDD Holdings. Компанія почала свою діяльність у США у вересні 2022 року і зараз працює більш ніж у 80 країнах світу.

З моменту запуску в Україні у березні 2024 року Temu пропонує асортимент продукції у понад 200 категоріях — від товарів для дому до електроніки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
10 січня 2025, 18:26
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Для патриотов Маркетплейс Temu, а для своих легкие покупки aliexpress.com
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0
torn
torn
10 січня 2025, 18:32
#
Смелянский, а как же «Китай поддерживает агрессию россии»? Китайцы уже в наш бюджет налоги начали платить? Как Министерство экономики и Гетьманцев смотрит на это стимулирование погребения остатков украинской легкой промышленности?
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