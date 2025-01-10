Укрпошта оголосила про партнерство з китайським маркетплейсом Temu

Український оператор поштового зв’язку Укрпошта та китайський маркетплейс Temu уклали партнерство, яке дозволить прискорити доставку товарів з Китаю в Україну. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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Зазначається, що після успішного спільного тестування послуги у вересні Temu та Укрпошта впровадили спеціалізоване рішення для доставки, адаптоване для українських клієнтів.

«Протягом тестового періоду Укрпошта обробила понад 1,5 млн відправлень від Temu, що свідчить про масштаб та попит на ефективне виконання замовлень у регіоні», — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський зазначив, що Укрпошта планує відкриття другого центру обробки міжнародних відправлень. Завдяки цьому 95% міжнародних відправлень будуть доставлятися клієнтам до двох днів з моменту потрапляння в Україну.

За словами Смілянського, Укрпошта є лідером ринку не лише експортних посилок, а й передує у доставці посилок із Китаю (понад 60% відправлень).

За даними Forbes, за три квартали 2024 року кількість міжнародних посилок в Україну перевищила 53 млн одиниць на загальну суму у 44,6 млрд грн, що на 46% більше ніж за весь 2023 рік.

Найбільша частка припадає саме на товари з Китаю: 43% — AliExpress, 22,46% - Cainiao; водночас найшвидше зростання демонструє саме Temu, частка якого торік досягла 12,23% порівняно з 0,01% у 2023 році.

Temu

Маркетплейс Temu входить до китайської групи товарів PDD Holdings. Компанія почала свою діяльність у США у вересні 2022 року і зараз працює більш ніж у 80 країнах світу.

З моменту запуску в Україні у березні 2024 року Temu пропонує асортимент продукції у понад 200 категоріях — від товарів для дому до електроніки.