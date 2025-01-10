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10 січня 2025, 11:30

Нафта, як ключ до перемоги у війні

Ціна на енергоносії може відіграти вирішальне значення у захисті України від російської агресії, і тут ми можемо сподіватися на політику Трампа. Про те, як корелюються російські фінансові резерви та ціна на нафту, у колонці, опублікованій delo.ua, розповів співзасновник і керуючий партнер FinPoint Сергій Будкін.

Ціна на енергоносії може відіграти вирішальне значення у захисті України від російської агресії, і тут ми можемо сподіватися на політику Трампа.

Як нафта впливає на російські резерви

Багато речей і подій набули для мене зовсім іншого значення ще в лютому 2022 року, з початком повномасштабної війни росії проти України. Останні новини про заборону президентом Байденом буріння нафти у багатьох районах континентального шельфу США є найкращим прикладом цього. Чотири роки тому я б або прокрутив цю новину, як неактуальну для мене, або сприйняв би її, як ознаку відповідального та довгострокового підходу адміністрації Білого дому. Однак сьогодні я вважаю це чимось, що може зашкодити інтересам України в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Ціна на нафту, ймовірно, є єдиним вирішальним чинником, який може вплинути на війну в Україні в будь-якому напрямку. У 2024 році середня ціна на нафту марки Brent перевищувала $80 за барель. Як результат, золотовалютні резерви росії залишалися здебільшого стабільними протягом року, коливаючись у межах від $600 до $630 млрд і завершивши рік на рівні близько $600 млрд, як і на початку.

За останні три роки війни, схоже, що є певне «магічне число»: Brent понад $80 за барель відповідає зростанню золотовалютних резервів росії, тоді як Brent нижче цієї позначки вказує на зменшення резервів Центрального банку росії. Отже, для України будь-які новини чи події, які можуть негативно вплинути на ціну на нафту, є гарними, а все, що може підвищити ціну або зупинити тенденцію до зниження, є поганим. Останні новини з Білого дому, очевидно, належать до другої категорії.

Є історичний прецедент, який дозволяє оцінити вплив зміни цін на нафту на золотовалютні резерви росії. У 2014−2015 роках ціни на нафту впали з понад $110 за барель у липні 2014 року до приблизно $40 за барель у середньому за 2015 рік (див. графік нижче).

Водночас російські золотовалютні резерви знизилися з приблизно $480 млрд у липні 2014 року до приблизно $360 млрд за той самий період, тобто скоротилися приблизно на $160 млрд, порівнюючи з піковим значенням трохи раніше.

Це частково пояснюється агресивною підтримкою російського рубля, яку надавав тоді Центральний банк росії (і від якої він відмовився в середині 2015 року, щоб зберегти резерви), але це все ж є гарною ілюстрацією масштабів, на які можуть зменшитися російські золотовалютні резерви за умов низьких цін на нафту. У поточних умовах ця ситуація ще більше ускладнюється незбалансованим складом російських золотовалютних резервів.

Як рф зберігає заощадження

Нижче наведена таблиця, яка ілюструє склад російських золотовалютних резервів на початку вторгнення в Україну і тепер. Центральний банк росії припинив публікацію даних про склад золотовалютних резервів незабаром після початку війни, але все ще публікує загальну суму резервів без деталізації. Проте я зберіг таблицю з оригінальним розподілом російських золотовалютних резервів за останню звітну дату до лютого 2022 року і, ґрунтуючись на цьому, склав наступну таблицю:

Ліва колонка представляє вагу різних валют у складі золотовалютних резервів, що адмініструються Центральним банком росії станом на останню дату звітності перед повномасштабним вторгненням в Україну (18.02.2022). Потім я розрахував, що це означає в термінах одиниць (тисячі тройських унцій для золота та мільярди відповідних грошових одиниць для інших валют).

Права частина таблиці представляє екстраполяцію, яку я зробив, ґрунтуючись на таких припущеннях:

Активи ЦБР у євро (EUR), доларах США (USD), фунтах стерлінгів (GBP), єнах (JPY), канадських доларах (CAD), австралійських доларах (AUD) та сінгапурських доларах (SGD) були заморожені, і кількість грошових одиниць на кожному із заморожених рахунків залишилася незмінною.

Все золото, про яке повідомило міністерство фінансів росії у своєму пресрелізі у жовтні 2024 року, було зараховане до золотовалютних резервів ЦБР.

Очевидно, що це дуже груба екстраполяція, оскільки, я підозрюю, що деякі баланси ЦБР у західних юрисдикціях уникнули арешту й були врятовані ЦБР. Однак я просто шукаю якісну картину, а не дуже точний результат із чотирма знаками після коми. Ґрунтуючись на звітах різних агентств про заморожені російські активи, я вважаю цю картину якісно правильною.

Це означає, що доступні для росії валютні резерви сьогодні складаються з двох класів активів:

  • Золоті запаси на суму близько $217 млрд.
  • Портфель різних валют на суму близько $35 млрд, який, найімовірніше, складається переважно з юаня (Renminbi).

Це не є найліквіднішим ресурсом для маневрів і робить росію вразливою до будь-яких різких змін у ціні на нафту. Поточна структура російського бюджету, де приблизно 1/3 йде у тій чи іншій формі на війну, також не дає російській державі великої гнучкості у разі зниження доходів від нафти.

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Як наслідок, будь-яке тривале зниження цін на нафту, ймовірно, створить значний тиск на бюджет росії і обмежить її здатність продовжувати війну в Україні. І я сподіваюся, що 2025 рік принесе таке зниження, щоб допомогти Україні здобути перевагу в економічній війні з росією. Зрештою, подальше заморожування російських активів і повторення ситуації 2015 року залишать росію з дуже невеликими резервами для продовження фінансування війни.

Автор:
Будкін Сергій
Співзасновник і керуючий партнер Будкін Сергій
FinPoint
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Я_ __
Я_ __
10 січня 2025, 12:02
#
«Нафта, як ключ до перемоги у війні»

Особливо коли під час такої війни, ви транзитом прокачуєте через свою територію нафту (і газ також) ворога, по суті надаючи щорічно ворогу на вас заробляти 11+ мільярдів доларів США за транзит нафти та газу, а потім на кожному кроці волаєте про потужну «перемогу», продовжуючи насичувати ворога грошима з транзиту нафти та газу своєю територією :)
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0
Я_ __
Я_ __
10 січня 2025, 12:13
#
«Проте я зберіг таблицю з оригінальним розподілом російських золотовалютних резервів за останню звітну дату до лютого 2022 року і, ґрунтуючись на цьому, склав наступну таблицю:»

А така інформація є цікавою, дякую)

Цікаво було б, за можливості, розглянути розподіл за конкретними активами таких країн як: США, Китай, Великобританія, Німеччина, Франція
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