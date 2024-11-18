За дев'ять місяців банки отримали прибуток 117,63 млрд грн. Топ-10 найприбутковіших банків

117,63 млрд грн прибутку отримали 62 українських банків після сплати податків за 9 місяців 2024 року, за даними НБУ . Це на 7% більше, аніж торік. Приват продовжує лідирувати за заробітками — 41% від сукупного прибутку банків. А найкращий ріст показав МТБ банк — у 13 разів за рік. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

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Прибутки банків

117,63 млрд грн прибутку отримали українські банки за вирахуванням податків за 9 місяців 2024 року. Навіть попри податок, який цьогоріч виріс з 18% до 25%, це на 7% більше, аніж торік: 109,85 млрд грн.

Топ-10 банків

63% прибутку серед усіх фінустанов отримали державні банки. Це повʼязано, переважно, із заробітками Приватбанку: 48,35 млрд грн або 41% від сукупного прибутку усіх банків. За рік прибуток Привату виріс на 11%.

У вересні ще один український банк став державним — Мотор банк. Наразі 2 з 7 державних банків є збитковими.

На банки з іноземним капіталом припадає 23% від загального прибутку — 27,32 млрд грн. Лише 1 з 14 іноземних банків наразі отримав збитки у 139,57 млн грн — це Правекс банк.

Лідером у групі залишається Райффайзен: 6,15 млрд грн прибутку (так само як за відповідний період торік).

16,25 млрд грн прибутку отримали приватні банки. За рік їх прибуток зріс на 22%. Третина заробітків групи припадає на ПУМБ — 5,18 млрд грн. За рік прибуток банку скоротився на 9%.

Найбільший приріст прибутку серед усіх банків стався у МТБ банка: аж у 13 разів, до 603,59 млн грн.