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8 січня 2025, 15:40

Ринок пального стане випробуванням для нового голови податкової

В останній день минулого року Кабмін призначив ексочільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України. З якими викликами у сфері торгівлі пальним йому доведеться зіткнутися та як цей напрям продемонструє його загальну ефективність, розповів директор Консалтингової групи А-95, експерт із енергетики Сергій Куюн.

В останній день минулого року Кабмін призначив ексочільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.

Новий рік приніс нового голову Державної податкової служби. Відбулося все досить стрімко й радикально, завдяки чому навіть нагадало певну зачистку. Відразу після призначення Руслана Кравченка був звільнений Євген Сокур — формально перший заступник голови ДПС, а фактично — основна дійова особа з 2022 року.

Ще за два дні СБУ повідомила, що завдяки співпраці з новим головою ДПС викрили якось посадовця-хабарника. Суто процесуально провернути таку операцію за 2−3 дні було неможливо, а отже це, радше, треба сприймати як сигнал — у нового голови є потужна підтримка від ОП.

Ну, добре, це можна тільки вітати та сподіватись, що ця підтримка сприятиме ефективності роботи ДПС. А роботи там вистачить на всіх.

Не знаю, як щодо решти галузей, але за ринком пального попередньою командою розставлені чіткі прапорці, що дозволить оцінювати роботу нової ДПС.

Просто не буде, адже «спадщина» непогана. За 11 місяців 2024 року оптові та роздрібні продавці пального сплатили 22,4 млрд грн, що майже удвічі більше, ніж за аналогічний період 2021-го.

Сплата операційних податків (ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та ЄСВ) майже 50 найбільшими мережами за дев’ять місяців 2024 року збільшилась до 9,3 млрд грн, що у півтора раза більше за аналогічний період 2023-го (6,3 млрд). При тому зафіксовані показники за кожною з 50 найбільших мереж АЗС!

Але завдання не тільки втримати, а й розвивати цей темп. Бо потенціал залишається величезний. Особлива увага на аутсайдерів — БРСМ, МОТТО, VST, Avantage 7.

В першому випадку повністю очевидно, що ухилення від сплати не менш ніж 100 млн податків на місяць протягом вже трьох років повномасштабної війни — це виключно корупційна історія, яка протягається далеко за межі ДПС.

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Подивимось, чи подужає новий керівник цей виклик? Чи допоможе тут вищезгадана підтримка ОП? Чи звідти надішлють заспокійливих?

Автор:
Куюн Сергій
директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Куюн Сергій
Консалтингова група А-95
Джерело: Мінфін
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