Податкові плани: кого інспектори збираються перевіряти найбільше

Державна податкова служба України опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік. Кого вони стосуватимуться та якою буде їх інтенсивність впродовж року — дослідив YouControl.

У 2025 році податківці планують провести 4 786 планових перевірок. Серед них перевірки 3 758 юридичних осіб та 1 028 фізичних осіб-підприємців.

Для порівняння: у 2024 році податківці планували провести понад 3 тис. планових перевірок.

Коли й де перевірятимуть

Протягом 2025 року ДПС щомісяця планує в середньому перевіряти від 200 до 300 юридичних осіб. Найменше стартів перевірок компаній буде у січні — 243. Але вже з весни почнеться зростання: так, у березні-квітні заплановано 326 та 333 перевірки юросіб. Влітку та восени також спостерігається активність: 334 перевірки підприємств у серпні та 329 — у жовтні.

Пік планових перевірок для ФОПів припадає на травень (106) та червень (95). А найменша інтенсивність передбачена в січні, де заплановано 44 перевірки.

Щодо регіонального розподілу, то найвища концентрація планових податкових перевірок юридичних осіб зафіксована у Києві — 689, що складає 18% від загальної кількості запланованих перевірок компаній. А також серед компаній основних економічно-активних регіонів: Одеської (452), Дніпропетровської (389), Львівської (245), Київської (233) та Вінницької (195) областей.

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Які сфери бізнесу перевірятимуть найбільше

Найбільше перевірок (452) припадає на підприємства агросектору (вирощування зернових), неспеціалізовану гуртову торгівлю (140) та будівництво житлових і нежитлових будівель (130).

Зацікавлені податківці й у посиленому контролі за наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, гуртовою торгівлею паливом, іншою допоміжною діяльністю у сфері транспорту, торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, складським господарством та гуртовою торгівлею хімічними продуктами.