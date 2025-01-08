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8 січня 2025, 13:30

Криптокити тихо накопичують Catzilla та ці 4 альткоїни

Великі інвестори непомітно накопичують Catzilla та ще чотири альткоїни, натякаючи на можливе зростання їхньої вартості. З огляду на поточний бичачий ринок, ці криптовалюти можуть стати об'єктом вибухового зростання. Чи зможуть вони забезпечити дохідність у 5,000% до 2025 року? У цій статті ми розглянемо, чому ці цифрові активи привертають великі інвестиції та що це може означати для їхнього майбутнього.

Великі інвестори непомітно накопичують Catzilla та ще чотири альткоїни, натякаючи на можливе зростання їхньої вартості.

Перемога Трампа розпалює ажіотаж навколо мемкоїнів — Catzilla готується до злету

Енергічне повернення Дональда Трампа знову активізувало крипторинок, а мемкоїни очолюють цю хвилю. Поки великі монети демонструють скромне зростання, Catzilla ($CATZILLA) готується здійснити потужний стрибок у центр уваги.

З баченням Трампа зробити США глобальним криптолідером ринок готується до безпрецедентного бичачого ралі. Його перемога знаменує золоту епоху мемкоїнів, і Catzilla займає провідні позиції в цій гонці.

Catzilla не грає в милі ігри — він переписує правила DeFi. Це герой у битві за фінансову свободу, який об'єднує криптоентузіастів та любителів мемів у боротьбі проти застарілих систем.

Catzilla стартує з потенціалом 700% ROI!

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Ціна почалася з $0.0002 на етапі пресейлу і досягне $0.0016 за 14 етапів. Наразі триває 4-й етап, і токен коштує $0.0006. На наступному етапі ціна зросте до $0.0007 (+16.67%). Чим раніше ви долучитеся, тим вищою буде ваша потенційна прибутковість.

Чому Catzilla?

Catzilla об'єднує криптоентузіастів, фанатів мемів, аніме та DeFi в одну потужну силу. З його сміливою концепцією, високими винагородами та вражаючим потенціалом прибутковості Catzilla — це не просто токен, а рух, готовий захопити ринок.

⚡ Пресейл Catzilla вже у розпалі — приєднуйтеся до рику і спостерігайте, як ваш гаманець зростає! ⚡

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FET готується до бичачого ралі?

Artificial Superintelligence Alliance (FET) показує зростання: за тиждень ціна збільшилася на 21.66%. Якщо FET подолає опір у $1.88, монета може досягти $2.26 (+30% від поточних цін).

TRUMP (MAGA): готовність до прориву

Ціна TRUMP коливається між $1.92 та $4.00, за тиждень збільшившись на 70%. Якщо монета подолає опір у $4.79, вона може досягти $6.88.

Uniswap (UNI) близький до прориву

Ціна UNI знаходиться в діапазоні $13.48-$16.13. Якщо UNI подолає опір у $17, наступна ціль — $19.75.

Solana готується до стрибка

Ціна Solana коливається між $192 і $226. Якщо монета подолає опір у $240, вона може досягти $274 (+27%).

Висновок

Хоча FET, TRUMP, UNI та SOL демонструють перспективи, Catzilla виділяється як справжній мемкоїн-герой, готовий принести фінансову свободу кожному. З 14 етапами пресейлу, починаючи з $0.0002 і піднімаючись до $0.0016, він пропонує 700% ROI і об'єднує спільноти для боротьби з криптозлодіями.

Дізнайтеся більше про Catzilla ($CATZILLA):

Сайт: Catzilla

Джерело: Мінфін
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