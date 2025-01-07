Протрампівські настрої піднімуть XRP, Eth та ці три нові альткоїни

Підтримка відомого політичного лідера впливає на ринок криптовалют. Основні гравці, такі як XRP та Ethereum , досягають нових піків, а три нові альткоїни також стрімко привертають увагу. Поєднання політичного ентузіазму та триваючого бичачого тренду, схоже, стимулює це зростання. Які саме монети у центрі уваги та чому саме зараз?

Catzilla: Потужний прорив на арену мемкоїнів із величезним потенціалом прибутку

У світі мемкоїнів, що постійно змінюється, з'являються нові претенденти, і Catzilla позиціонує себе як амбіційний гравець. Натхненний успіхом таких токенів, як Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) та PEPE, Catzilla поєднує вірусну мем-культуру та значний фінансовий ріст.

Catzilla виділяється своєю унікальною історією: величезний кіт у стилі Годзілли, що викликає хаос, надихає своїм образом із японської культури кайдзю. Ця концепція гри приваблює як геймерів, так і криптоінвесторів, які шукають наступний великий проєкт.

💣 Catzilla готовий порушити ринок! 💣

На відміну від багатьох мемкоїнів, які швидко зникають, Catzilla націлений на довгостроковий успіх, пропонуючи інвесторам потенційний прибуток у 700%. Етапний передпродаж складається з 14 стадій, що дає інвесторам можливість увійти на ранніх етапах, поки ціна поступово зростає.

⚡ Потрійна вигода для максимального зростання ⚡

Catzilla пропонує три основні переваги: захоплюючий ігровий процес, об'єднувальну місію та активну спільноту. Гравці можуть насолоджуватися захоплюючою грою, заробляючи винагороди, і водночас ставати частиною руху, що об'єднує мем-культуру та фінансову свободу.

🚀 Приєднуйтесь до революції Catzilla! 🚀

Catzilla символізує спротив жадібності та маніпуляціям, які часто зустрічаються у криптосвіті. Прийнявши свій сміливий та монструозний образ, Catzilla прагне відновити грайливу, децентралізовану природу мемкоїнів, гарантуючи справедливу та прозору екосистему.

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XRP прагне подолати рівень опору на тлі ринкового оптимізму

XRP торгується в діапазоні $2.09-$2.61, демонструючи зростання на 14.39% за останній тиждень. Найближчий рівень опору — $2.81. Прорив цього рівня може підняти ціну до $3.32. Індекс відносної сили (RSI) становить 49.30, що вказує на нейтральний імпульс, але з потенціалом для зростання. Значення стохастичного індикатора 30.01 свідчить про інтерес до покупок. За шість місяців XRP виріс на 448.44%. Із наближенням сезону альткоїнів XRP може продовжити ріст, пропонуючи значний відсотковий приріст.

Ethereum готується до прориву з наближенням сезону альткоїнів

Ethereum демонструє позитивну динаміку, торгуючись у діапазоні $3399-$3772. За тиждень ціна зросла на 8.71%, що свідчить про позитивний тренд. Із 10-денною овзною середньою вище 100-денної з’являються бичачі сигнали. RSI нейтральний (51.30), залишаючи місце для зростання. Якщо ETH подолає опір на рівні $3910, наступною ціллю стане $4283. Із наближенням сезону альткоїнів Ethereum може продовжити підйом, що збігається з очікуваним бичачим трендом.

MAGA (TRUMP): Монета демонструє зростання понад 100% і націлена на новий рівень опору

MAGA (TRUMP) показує вражаюче зростання, подвоївши свою ціну за останній тиждень. Торгуючись у діапазоні $1.92-$4.00, вона наближається до найближчого опору на рівні $4.79. Якщо монета подолає цей рівень, наступною ціллю стане $6.88, що відкриває значний потенціал для зростання.

Super Trump (STRUMP): Готується до зростання на тлі наближення сезону альткоїнів

Super Trump торгується в діапазоні $0.0015-$0.0028, демонструючи ознаки консолідації перед можливим проривом. Прорив рівня $0.0033 може запустити сильний висхідний тренд. Наступний рівень опору — $0.0047.

Ethena (ENA): Продовжує впевнений ріст із потенціалом нових висот

Ethena демонструє сильний імпульс, піднявшись на 27.87% за тиждень і на 185.95% за шість місяців. Якщо ENA подолає опір на рівні $1.57, наступною ціллю стане $1.99.

Хоча XRP, ETH, TRUMP та STRUMP демонструють короткостроковий потенціал, Catzilla виділяється як герой мемкоїнів, націлений на фінансову свободу для всіх. Пропонуючи потрійну утилітарність — управління, стимули та стейкінг — і 14 стадій передпродажу, Catzilla об'єднує криптоентузіастів у боротьбі з «лиходіями крипторинку», пропонуючи придбати $CATZILLA.

Сайт: [Catzilla ($CATZILLA)]