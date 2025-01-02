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2 січня 2025, 11:36

Зарплати чиновників зросли на 60%. Де отримують найбільше

У листопаді 2024 року середня зарплата в центральних держорганах становила 62 тисячі гривень. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

У листопаді 2024 року середня зарплата в центральних держорганах становила 62 тисяч гривень.
Фото: depositphotos

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Як змінилися зарплати

Порівняно із січнем середня нарахована зарплата 21,7 тисяч чиновників зросла на 61%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.

Таким чином, зарплата чиновників у 3,4 перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.

Хто лідирує

За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет. У середньому його працівники отримують зарплату в 118,7 тисячі гривень. У комітеті працює 268 осіб. Зарплата керівництва одна з найвищих — 215,0 тисяч гривень.

У Міністерстві юстиції, яке нещодавно допустило злам державних реєстрів, отримують на руки 100,5 тисячі гривень (997 осіб).

Зарплати чиновників зросли на 60%: свіжий рейтинг за відомствами

У Центральній виборчій комісії, яка фактично не має роботи під час війни через відсутність виборів, зарплата становить 97,2 тисячі гривень (248 осіб). Зарплата керівництва — найвища: 18 осіб отримують у середньому 310,3 тисячі гривень на місяць.

Зарплати чиновників зросли на 60%: свіжий рейтинг за відомствами

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 65,5 тисячі гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, — 672 особи. Керівництву платять 132,9 тисячі гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+70
Я_ __
Я_ __
2 січня 2025, 12:00
#
«У Центральній виборчій комісії, яка фактично не має роботи під час війни через відсутність виборів, зарплата становить 97,2 тисячі гривень (248 осіб). Зарплата керівництва — найвища: 18 осіб отримують у середньому 310,3 тисячі гривень на місяць.»

Ну шо шо, це дуже потужно))) Зато в нас нардепи купляючи ролс ройси просять людей донатити для військових, бо держава не може забезпечити за три роки війни своїх військових всім необхідним, незважаючи на поставки зброї і мільярдні транші))
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0
Abramon
Abramon
2 січня 2025, 12:05
#
Це треш…
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+13
Turbo Apricot
Turbo Apricot
2 січня 2025, 12:24
#
Величезні зарплати чиновників це вимоги плану незламності згідно формули миру. Вірити потрібно тільки телемарафону. Центральна виборча комісія заслуговує ще більші зарплати надбавки премії бо буде рахувати результати виборів найвеличнішого лідора сучасності
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0
SergValin
SergValin
2 січня 2025, 12:00
#
Молодцы, они ж заслужили!
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0
Vadim531
Vadim531
2 січня 2025, 12:09
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Пир во время чумы, позорище
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Halyna859
Halyna859
2 січня 2025, 12:10
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Ганьба!
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RobinG
RobinG
2 січня 2025, 12:12
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О, чиновники работают мощнее чем производство. И н.д.с. создают, и ВВП взращивают. Что бы мы без них делали…
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+13
EvilReptiloid
EvilReptiloid
2 січня 2025, 12:30
#
Це жалюгідні копійки порівняно з тими колосальними грошима, які держоргани мають на корупції. Я б не заперечував навіть проти вп’ятеро більших зарплат для чиновників за дотримання наступних умов:
1. Жодної корупції
2. Висока ефективність управління
3. Невелика кількість самих чиновників, максимальна автоматизація всіх процесів
На жаль це не про наше неофеодальне царство, де державна бюрократія фактично перетворилась на знать, а так-звана «корупція» є просто формою данини, яку платять простолюдини на користь цієї самої знаті. Відповідно корупція зашкалює, ефективність держуправління як в Африці, чиновників величезні армії. Жодна з трьох умов не виконується, отже навіть поточні зарплати є зависокими.
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