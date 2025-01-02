У листопаді 2024 року середня зарплата в центральних держорганах становила 62 тисячі гривень. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.
Зарплати чиновників зросли на 60%. Де отримують найбільше
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Як змінилися зарплати
Порівняно із січнем середня нарахована зарплата 21,7 тисяч чиновників зросла на 61%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.
Таким чином, зарплата чиновників у 3,4 перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.
Хто лідирує
За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет. У середньому його працівники отримують зарплату в 118,7 тисячі гривень. У комітеті працює 268 осіб. Зарплата керівництва одна з найвищих — 215,0 тисяч гривень.
У Міністерстві юстиції, яке нещодавно допустило злам державних реєстрів, отримують на руки 100,5 тисячі гривень (997 осіб).
У Центральній виборчій комісії, яка фактично не має роботи під час війни через відсутність виборів, зарплата становить 97,2 тисячі гривень (248 осіб). Зарплата керівництва — найвища: 18 осіб отримують у середньому 310,3 тисячі гривень на місяць.
У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 65,5 тисячі гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, — 672 особи. Керівництву платять 132,9 тисячі гривень.
Коментарі - 8
Ну шо шо, це дуже потужно))) Зато в нас нардепи купляючи ролс ройси просять людей донатити для військових, бо держава не може забезпечити за три роки війни своїх військових всім необхідним, незважаючи на поставки зброї і мільярдні транші))
1. Жодної корупції
2. Висока ефективність управління
3. Невелика кількість самих чиновників, максимальна автоматизація всіх процесів
На жаль це не про наше неофеодальне царство, де державна бюрократія фактично перетворилась на знать, а так-звана «корупція» є просто формою данини, яку платять простолюдини на користь цієї самої знаті. Відповідно корупція зашкалює, ефективність держуправління як в Африці, чиновників величезні армії. Жодна з трьох умов не виконується, отже навіть поточні зарплати є зависокими.