Гетманцев назвав, яку зарплатню отримують податківці в регіонах

Працівники Державної податкової служби за попередні два місяці вперше отримали підвищення заробітної плати за рахунок скорочення чисельності штатних працівників податкової служби. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

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Як змінилася заробітна плата

«На жаль, поки не до рівня „провідних“ правоохоронних органів, але зарплати вже достойні. Середня зарплата по службі в регіонах більше 43 тис. грн», — зазначив Гетманцев.

Він пояснив, що цьогорічне підвищення стало і наслідком, і фактором перезавантаження Держподаткової зсередини — «змін, що торкнулися всіх сторін податкової системи: від диджиталізації та детінізації до антикору та ризикоорієнтованого підходу».

«Послідовно виступаю за нормалізацію зарплат і митникам, і податківцям, і іншим держслужбовцям, розуміючи, що саме по собі підвищення ніколи не вирішить ані проблеми ефективності, ані проблеми корупції, але і без підвищення ці проблеми не вирішити точно. […] І так, зазначене підвищення не останнє і наступне буде залежати від тих реальних змін, які ми запроваджуємо разом із бізнесом і податківцями», — підкреслив Гетманцев.