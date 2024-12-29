Працівники Державної податкової служби за попередні два місяці вперше отримали підвищення заробітної плати за рахунок скорочення чисельності штатних працівників податкової служби. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
Гетманцев назвав, яку зарплатню отримують податківці в регіонах
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Як змінилася заробітна плата
«На жаль, поки не до рівня „провідних“ правоохоронних органів, але зарплати вже достойні. Середня зарплата по службі в регіонах більше 43 тис. грн», — зазначив Гетманцев.
Він пояснив, що цьогорічне підвищення стало і наслідком, і фактором перезавантаження Держподаткової зсередини — «змін, що торкнулися всіх сторін податкової системи: від диджиталізації та детінізації до антикору та ризикоорієнтованого підходу».
«Послідовно виступаю за нормалізацію зарплат і митникам, і податківцям, і іншим держслужбовцям, розуміючи, що саме по собі підвищення ніколи не вирішить ані проблеми ефективності, ані проблеми корупції, але і без підвищення ці проблеми не вирішити точно. […] І так, зазначене підвищення не останнє і наступне буде залежати від тих реальних змін, які ми запроваджуємо разом із бізнесом і податківцями», — підкреслив Гетманцев.
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