Курс валют на вечір 31 грудня: долар та євро подешевшали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 6 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 31 грудня Закриття 31 грудня Зміни долар 42,06/42,09 42,00/42,05 6/4 євро 43,80/43,82 43,60/43,63 20/19

Коментар «Мінфіну»

Євро трохи впав. Це реакція на поведінку міжнародного валютного ринку, де євро впав до долара до рівнів близько 1,0376.

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,90−42,45 грн. Євро купують за 43,75 грн, а продають за 44,40 грн.

В обмінниках долар торгується за 42,40−42,50, євро — 44,20−44,40 грн.

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