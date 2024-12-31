До закриття міжбанку курс долара впав на 6 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу.
31 грудня 2024, 17:10
Курс валют на вечір 31 грудня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 31 грудня
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Закриття 31 грудня
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Зміни
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42,06/42,09
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42,00/42,05
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6/4
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43,80/43,82
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43,60/43,63
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20/19
Коментар «Мінфіну»
Євро трохи впав. Це реакція на поведінку міжнародного валютного ринку, де євро впав до долара до рівнів близько 1,0376.
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,90−42,45 грн. Євро купують за 43,75 грн, а продають за 44,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,40−42,50, євро — 44,20−44,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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