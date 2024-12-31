Банки готуються випускати власні стейблкоїни

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 грудня 2024, 13:33

Банки готуються випускати власні стейблкоїни

Банки по всьому світу готуються скласти конкуренцію лідеру ринку стейблкоїнів Tether Holdings, оскільки перспектива мільярдних прибутків від цифрових валют підштовхує їх до використання блокчейн-технологій у фінансових продуктах, повідомляє Bloomberg.

Банки по всьому світу готуються скласти конкуренцію лідеру ринку стейблкоїнів Tether Holdings, оскільки перспектива мільярдних прибутків від цифрових валют підштовхує їх до використання блокчейн-технологій у фінансових продуктах, повідомляє Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоВпровадження правил «Ринки криптоактивів» (MiCA) у Європі та рішення Tether припинити випуск свого стейблкоіна EURt, відкрило вікно можливостей для конкурентів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Впровадження правил «Ринки криптоактивів» (MiCA) у Європі та рішення Tether припинити випуск свого стейблкоіна EURt, відкрило вікно можливостей для конкурентів. Французький банківський гігант Societe Generale через свою дочірню компанію SG-Forge нещодавно зробив доступним для роздрібних інвесторів стейблкоін, прив’язаний до євро. Інші банки, такі як Oddo BHF SCA і Revolut, також планують випустити стейблкоїни, деноміновані в євро. AllUnity, проєкт за участю Deutsche Bank, а також іспанський банк BBVA мають намір запустити свої стейблкоїни у 2025 році.

Visa також запустила токенізаційну мережу у жовтні, співпрацює з BBVA у рамках пілотного проєкту 2025 року і веде переговори з банками в Гонконзі, Сінгапурі та Бразилії. «Ми активно працюємо з низкою банків на різних етапах процесу,» зазначає Кай Шеффілд, керівник криптовалютного напряму Visa.

Деталі

Для банків є значний фінансовий стимул вийти на ринок стейблкоїнів. Оскільки Tether очікує закінчити 2024 рік із чистим прибутком понад $10 мільярдів, що демонструє високу прибутковість цифрових активів. Однак Європейський центральний банк застерігає, що переведення роздрібних депозитів у стейблкоїни може послабити коефіцієнт покриття ліквідності банків. Водночас регулятори США повинні визначити вимоги до резервів і страхування депозитів для стейблкоїнів, щоб уникнути плутанини серед клієнтів.

Попри можливості, не всі банки переконані в необхідності випуску стейблкоїнів. Дружній до криптоактивів банк Xapo, заснований у Гібралтарі, вирішив не випускати стейблкоін, посилаючись на домінування Tether. Натомість банк дозволяє клієнтам вносити стейблкоїни на ощадні рахунки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я_ __
Я_ __
31 грудня 2024, 13:57
#
Для чого? Який сенс навипускати купу стейблів, якщо вже існують популярний юсдт і більш прозорий та захищений юсдс, все, більше нікому нічого не потрібно))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають jvz, Три літри и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами