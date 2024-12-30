Банки видали пільгових кредитів бізнесу на 93 млрд у 2024 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 грудня 2024, 17:56

Банки видали пільгових кредитів бізнесу на 93 млрд у 2024 році

У 2024 році українські підприємці оформили 24 746 пільгових кредитів на загальну суму 93,1 млрд гривень у межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомляє Мінекономіки.

У 2024 році українські підприємці оформили 24 746 пільгових кредитів на загальну суму 93,1 млрд гривень у межах державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

З моменту запуску програми «Доступні кредити 5−7−9%» у лютому 2020 року підприємці залучили 103 700 кредитів на загальну суму 360 млрд грн.

Навесні 2024 року, після масштабних змін, ініціатива була перефокусована на інвестиційне кредитування, розвиток виробництва та створення продукції з високою доданою вартістю. Особливий акцент зроблено на розвиток переробної промисловості, підтримку підприємств у зонах воєнного ризику та фінансування інвестиційних проєктів.

Основні напрямки використання кредитних коштів:

  • Переробна промисловість — 23 млрд грн.
  • Поповнення обігових коштів — 22,6 млрд грн.
  • Кредитування бізнесів у зоні воєнного ризику — 21,8 млрд грн.
  • Інвестиційні кредити — 19,6 млрд грн.

Деталі

Найчастіше кредити отримують компанії аграрного сектору, переробної промисловості та торгівлі. Лідерами за обсягом укладених угод є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та Київ.

Програма реалізується за участю 46 банків. Найбільшими учасниками за кількістю виданих кредитів стали Приватбанк (48,2 тис.), Ощадбанк (15,8 тис.) та Укргазбанк (5,7 тис.).

До теми: Програма кредитів 5−7−9 стала найефективнішою держпрограмою — звіт Мінекономіки

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає torn и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами