Банки видали пільгових кредитів бізнесу на 93 млрд у 2024 році

У 2024 році українські підприємці оформили 24 746 пільгових кредитів на загальну суму 93,1 млрд гривень у межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомляє Мінекономіки.

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Що відомо

З моменту запуску програми «Доступні кредити 5−7−9%» у лютому 2020 року підприємці залучили 103 700 кредитів на загальну суму 360 млрд грн.

Навесні 2024 року, після масштабних змін, ініціатива була перефокусована на інвестиційне кредитування, розвиток виробництва та створення продукції з високою доданою вартістю. Особливий акцент зроблено на розвиток переробної промисловості, підтримку підприємств у зонах воєнного ризику та фінансування інвестиційних проєктів.

Основні напрямки використання кредитних коштів:

Переробна промисловість — 23 млрд грн.

Поповнення обігових коштів — 22,6 млрд грн.

Кредитування бізнесів у зоні воєнного ризику — 21,8 млрд грн.

Інвестиційні кредити — 19,6 млрд грн.

Деталі

Найчастіше кредити отримують компанії аграрного сектору, переробної промисловості та торгівлі. Лідерами за обсягом укладених угод є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та Київ.

Програма реалізується за участю 46 банків. Найбільшими учасниками за кількістю виданих кредитів стали Приватбанк (48,2 тис.), Ощадбанк (15,8 тис.) та Укргазбанк (5,7 тис.).

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