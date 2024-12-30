В Міністерстві економіки порахували як впливають державні програми на зростання ВВП у 2024 році. Найбільший внесок зробила програма «Доступні кредити 5−7−9», яка забезпечила 0,422%. На цю програму було спрямовано 61,8 млрд грн.
30 грудня 2024, 14:43
Програма кредитів 5-7-9 стала найефективнішою держпрограмою — звіт Мінекономіки
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На другому місці «єОселя», ефект від якої оцінюється у 0,056% при фінансуванні у 4,7 млрд грн.
«Зимова єПідтримка» забезпечила приріст у 0,023% ВВП при фінансуванні 7,9 млрд грн.
Національний кешбек отримав фінансування у 0,4 млрд грн і забезпечив приріст у 0,001% ВВП.
Загалом внесок усіх державних програм розвитку Мінекономіки оцінило у 0,64% ВВП.
Скриншот звіту Мінекономіки
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
С 1 января в 4 раза (на 305%) увеличатся тарифы на транспорт газа для внутренних потребителей Украины, — НКРЕКП
https://minfin.com.ua/ua/2024/12/23/142146261/
Дуже «ефективна» програма, як зараз кажуть «потужно»