Програма кредитів 5-7-9 стала найефективнішою держпрограмою — звіт Мінекономіки

В Міністерстві економіки порахували як впливають державні програми на зростання ВВП у 2024 році. Найбільший внесок зробила програма «Доступні кредити 5−7−9», яка забезпечила 0,422%. На цю програму було спрямовано 61,8 млрд грн.

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На другому місці «єОселя», ефект від якої оцінюється у 0,056% при фінансуванні у 4,7 млрд грн.

«Зимова єПідтримка» забезпечила приріст у 0,023% ВВП при фінансуванні 7,9 млрд грн.

Національний кешбек отримав фінансування у 0,4 млрд грн і забезпечив приріст у 0,001% ВВП.

Загалом внесок усіх державних програм розвитку Мінекономіки оцінило у 0,64% ВВП.

Скриншот звіту Мінекономіки