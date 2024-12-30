Юань оновив мінімуми у парі з доларом

Китайський юань знизився до мінімуму майже за 14 місяців у парі з доларом США у понеділок, 30 грудня 2024 року. Це відбулось в умовах слабкої торгівельної активності напередодні кінця року, та під тиском зростання прибутковості державних облігацій США, повідомляє Reuters.

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За даними агентства, юань може показати падіння третій рік поспіль: тиск на китайську валюту чинить збільшення різниці в прибутковості держборгу двох найбільших економік світу та загрози нових мит США від обраного президента США Дональда Трампа.

«Спотовий юань у Китайській системі валютної торгівлі SFETS на материковому ринку до 10:40 знизився на 0,06% до 7,2992, перебуваючи поблизу психологічно важливої ​​позначки 7,3, яка востаннє була досягнута у листопаді 2023 року», — зазначено у повідомленні.

«Спотовий курс впевнено тримається по сильний бік від рівня 7,3 за долар, який ринки зараз розглядають як ключовий», — сказав трейдер одного з іноземних банків.