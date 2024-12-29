Уряд змінив порядок оренди державного та комунального майна

Кабмін вніс зміни до порядку передачі в оренду державного та комунального майна. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зокрема, передбачено, що кошти, отримані від оренди об'єктів нерухомого майна державних підприємств, організацій, установ та закладів, яким указом президента України надано статус національних та які провадять діяльність з організації конгресів і торговельних виставок, тимчасово в повному обсязі спрямовуються на виконання їх статутних завдань.

Рішення буде діяти до 31 грудня 2025 року.