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26 грудня 2024, 17:05

Криптовалютний ринок у 2025 році: Чого очікують користувачі — опитування Binance

Криптовалютна біржа Binance оприлюднила результати глобального опитування, проведеного серед користувачів у 2024 році. В опитуванні щодо майбутнього крипторинку та ключових трендів 2025 року взяли участь 27 230 респонденти із шести континентів.

Криптовалютна біржа Binance оприлюднила результати глобального опитування, проведеного серед користувачів у 2024 році.
Фото: pixabay.com

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Прогнози

Респонденти передбачають, що наступного року крипторинок стане більш зрілим і технологічно орієнтованим:

  • 19,39% опитаних очікують посилення регулювання, що відображає зростання уваги до безпеки та відповідності.
  • 16,1% прогнозують збільшення участі традиційних фінансових установ та інституційних інвесторів у криптопросторі.
  • 16,51% вважають, що блокчейн-технології отримають ширше впровадження у реальних застосуваннях.

AI-токени: лідери зростання у 2025 році

Серед перспективних секторів користувачі відзначають AI-токени, які, за оцінками 23,89% респондентів, стануть головним драйвером ринку у 2025 році.

Інші сектори, що заслуговують на увагу:

  • Мем-коїни (19,09%) залишаються популярними завдяки високому рівню уваги до них.
  • DeFi-токени (12,37%) та токени першого рівня (12,28%) також отримали значну підтримку.

Зростання кількості нових учасників

У 2024 році криптопростір привабив рекордну кількість новачків:

  • 45% респондентів приєдналися до ринку саме цього року.
  • З них 24,52% увійшли за останні шість місяців, а 20,60% — у першій половині року.

Попри недавній старт, активність нових користувачів залишається високою:

  • 31,09% торгують щодня,
  • 22,91% торгують щотижня.

Мотиви входження у криптопростір

Основними факторами, які приваблюють нових користувачів, стали:

  • Можливість швидкого зростання активів (22,4%).
  • Децентралізація та фінансова незалежність (18,78%).
  • Швидкість і зручність транзакцій (17,16%).

Зазначається, що результати опитування підтверджують, що криптопростір продовжує розвиватися, адаптуючи нові технології та приваблюючи користувачів із різними рівнями досвіду.

«Ми очікуємо, що 2025 рік стане роком нових можливостей, інновацій та прогресу в галузі блокчейну», — йдеться у повідомленні Binance.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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