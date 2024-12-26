Криптовалютна біржа Binance оприлюднила результати глобального опитування, проведеного серед користувачів у 2024 році. В опитуванні щодо майбутнього крипторинку та ключових трендів 2025 року взяли участь 27 230 респонденти із шести континентів.
Криптовалютний ринок у 2025 році: Чого очікують користувачі — опитування Binance
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Прогнози
Респонденти передбачають, що наступного року крипторинок стане більш зрілим і технологічно орієнтованим:
- 19,39% опитаних очікують посилення регулювання, що відображає зростання уваги до безпеки та відповідності.
- 16,1% прогнозують збільшення участі традиційних фінансових установ та інституційних інвесторів у криптопросторі.
- 16,51% вважають, що блокчейн-технології отримають ширше впровадження у реальних застосуваннях.
AI-токени: лідери зростання у 2025 році
Серед перспективних секторів користувачі відзначають AI-токени, які, за оцінками 23,89% респондентів, стануть головним драйвером ринку у 2025 році.
Інші сектори, що заслуговують на увагу:
- Мем-коїни (19,09%) залишаються популярними завдяки високому рівню уваги до них.
- DeFi-токени (12,37%) та токени першого рівня (12,28%) також отримали значну підтримку.
Зростання кількості нових учасників
У 2024 році криптопростір привабив рекордну кількість новачків:
- 45% респондентів приєдналися до ринку саме цього року.
- З них 24,52% увійшли за останні шість місяців, а 20,60% — у першій половині року.
Попри недавній старт, активність нових користувачів залишається високою:
- 31,09% торгують щодня,
- 22,91% торгують щотижня.
Мотиви входження у криптопростір
Основними факторами, які приваблюють нових користувачів, стали:
- Можливість швидкого зростання активів (22,4%).
- Децентралізація та фінансова незалежність (18,78%).
- Швидкість і зручність транзакцій (17,16%).
Зазначається, що результати опитування підтверджують, що криптопростір продовжує розвиватися, адаптуючи нові технології та приваблюючи користувачів із різними рівнями досвіду.
«Ми очікуємо, що 2025 рік стане роком нових можливостей, інновацій та прогресу в галузі блокчейну», — йдеться у повідомленні Binance.
Коментарі