У листопаді до банків в управлінні ФГВФО надійшло 327 мільйонів, найбільше — від продажу активів

Протягом листопада 2024 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 327 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

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Із загальної суми надходжень за листопад банки отримали:

174,7 млн грн — від реалізації активів,

92,5 млн грн — від доходів за цінними паперами,

54,5 млн грн — від погашення кредитів,

3,5 млн грн — з інших джерел,

1,8 млн грн — від оренди майна.

У Фонді зазначили, що з цих коштів 44,7 млн грн надійшло від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.

Лідерами за сумою надходжень у листопаді 2024 року стали:

Промінвестбанк — 138,3 млн грн;

МР Банк — 126,0 млн грн;

Укрбудінвестбанк — 19,4 млн грн;

Мегабанк — 12,4 млн грн.

За січень — листопад 2024 року до банків, що ліквідуються Фондом, надійшло понад 3,5 млрд грн. З них майже 1,4 млрд грн (40% від загальної суми надходжень) — кошти від реалізації активів та 565 млн грн — від погашення кредитної заборгованості позичальників.

Ще 477 млн грн надійшли до банків в управлінні Фонду від операцій з цінними паперами. Від передачі майна в оренду до фінустанов спрямували 38 млн грн. Також майже 1,1 млрд грн банки отримали з інших джерел.