Протягом листопада 2024 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 327 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
У листопаді до банків в управлінні ФГВФО надійшло 327 мільйонів, найбільше — від продажу активів
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Із загальної суми надходжень за листопад банки отримали:
- 174,7 млн грн — від реалізації активів,
- 92,5 млн грн — від доходів за цінними паперами,
- 54,5 млн грн — від погашення кредитів,
- 3,5 млн грн — з інших джерел,
- 1,8 млн грн — від оренди майна.
У Фонді зазначили, що з цих коштів 44,7 млн грн надійшло від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.
Лідерами за сумою надходжень у листопаді 2024 року стали:
- Промінвестбанк — 138,3 млн грн;
- МР Банк — 126,0 млн грн;
- Укрбудінвестбанк — 19,4 млн грн;
- Мегабанк — 12,4 млн грн.
За січень — листопад 2024 року до банків, що ліквідуються Фондом, надійшло понад 3,5 млрд грн. З них майже 1,4 млрд грн (40% від загальної суми надходжень) — кошти від реалізації активів та 565 млн грн — від погашення кредитної заборгованості позичальників.
Ще 477 млн грн надійшли до банків в управлінні Фонду від операцій з цінними паперами. Від передачі майна в оренду до фінустанов спрямували 38 млн грн. Також майже 1,1 млрд грн банки отримали з інших джерел.
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