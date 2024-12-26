Binance і Kraken інвестували $10 млн в стейблкоїн Usual, MoonPay може купити Helio за $150 млн: що нового

Японія скептично оцінила ідею створення біткоїн-резерву

Уряд Японії офіційно роз’яснив позицію щодо можливості зберігання першої криптовалюти як резервного активу. Про це повідомляє Coinspot.

11 грудня відповідний запит до кабінету міністрів надіслав член Палати радників з Партії захисту народу від NHK Сатосі Хамада.

«Я думаю, Японія повинна наслідувати приклад Сполучених Штатів і розглянути можливість переведення частини своїх валютних резервів у криптоактиви, такі як біткоїни», — заявив парламентарій.

У відповіді від імені прем'єр-міністра Сієру Ісіби уряд зазначив, що не має чіткого розуміння дій США в цьому напрямку, оскільки все перебуває на стадії дискусій.

Відповідно до нормативно-правової бази в Японії, поточні резерви формуються з іноземних валют, а криптоактиви не потрапляють до цієї категорії, звернула увагу влада.

У відповіді також підкреслено, що управління спецрахунками приділяє першочергову увагу збереженню і ліквідності резервів. Чиновники дали зрозуміти, що волатильність біткоїна не сумісна з наявною системою.

Стали відомі терміни запуску інвестиційних біткоїн-фондів в Ізраїлі

31 грудня шість пайових інвестиційних фондів на базі біткоїна дебютують на ринку Ізраїлю. Про це повідомляє Calcalist.

За даними видання, Управління з цінних паперів Ізраїлю (ISA) схвалило продукти минулого тижня.

Для відстеження ціни базового активу фонди покладатимуться на індекси від BlackRock, S&P і Чиказької фондової біржі. Тільки один емітент використовує активне управління в спробі перевершити прибутковість першої криптовалюти.

Запуск продуктів став результатом дворічного лобіювання і постійних запитів до ISA, зазначили в Calcalist. Представники емітентів повідомили журналістам, що зміна в підході відомства відбулася в січні, після запуску в США спотових біткоїн-ETF.

«Інвестиційні будинки вже понад рік благали схвалити фонди та влітку почали розсилати проспекти. Але у регулятора свій темп, він має перевірити деталі», — заявив один зі співрозмовників видання.

За його словами, затримка зі схваленням «викликає прикрість», оскільки не дала змоги інвесторам отримати прибуток на ралі криптовалюти. З початку року цифрове золото подорожчало приблизно на 120%.

Binance і Kraken інвестували $10 мільйонів в проєкт стейблкоїну Usual

Криптовалютні біржі Binance та Kraken очолили раунд фінансування серії A на суму $10 млн для емітента стейблкоїну USD0 — Usual. Про це повідомляє пресслужба компанії Usual.

48 інвесторів вже здійснили фінансові вливання в компанію, за даними Crunchbase на момент підготовки матеріалу. Серед останніх — Comfy.capital і White Loop Capital.

Компанії Breed VC та Echo профінансували протокол токенізації Usual в листопаді 2024 року.

USD0 підтримується у співвідношенні 1:1 реальними активами, переважно державними цінними паперами США. Капіталізація USD0 становить $1,67 млрд.

MoonPay може купити Helio за $150 мільйонів

Інфраструктурний провайдер MoonPay веде переговори з криптосервісом Helio щодо його придбання за майже $150 млн. Ця угода стане найдорожчою для компанії MoonPay. Про це повідомляє репортер FoxBusiness Елеонор Терретт.

Helio дозволяє творцям контенту та компаніям отримувати гроші за свої продукти та послуги за допомогою криптовалюти.

MoonPay вже співпрацює з іншими проєктами, зокрема платіжним сервісом Mastercard, криптовалютними гаманцями Trust Wallet і MetaMask, а також біржею Binance.US.

Придбання Helio розширить пропозицію послуг від MoonPay і наявну базу користувачів, яка вже нараховує 20 млн осіб із понад 160 країн.