У 2025 році НБУ запланував виїзний моніторинг: перевірить ПУМБ та Універсал Банк

Національний банк у 2025 році запланував проведення виїзного моніторингу чотирьох об'єктів оверсайту. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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До кого прийдуть з перевіркою

ТОВ «Тас Лінк» (I квартал);

«Універсал Банк» (II квартал);

ПУМБ (III квартал);

ТОВ «ФК «Ап.мі Фінанс» (IV квартал).

Що перевірятимуть

Перевірятимуться дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

Нагадаємо

Національний банк здійснює оверсайт платіжної інфраструктури, щоб забезпечити її безперервне, надійне та ефективне функціонування.

Зокрема, оверсайт включає моніторинг платіжної інфраструктури, її оцінювання на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури, а також надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.