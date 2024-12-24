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24 грудня 2024, 14:50

Як дохідна нерухомість трансформує клієнтський сервіс українських девелоперів

Дохідна нерухомість й надалі продовжує трансформувати український ринок нерухомості. Сьогодні можемо спостерігати, як одна змінна поступово вносить свої корективи в усі процеси галузі. Хвилею змін зачепило і клієнтський сервіс девелоперських компаній.

Річ у тім, що інвестори дохідної нерухомості не мають прив'язки до географії об'єкта. Вона не вимагає його фізичної присутності як на етапі вибору планування, документального оформлення та ремонту, так і на етапі її реалізації як готового бізнесу. Інвестор мінімально залучений до організаційних процесів та отримує справді пасивний прибуток завдяки роботі керівної компанії.

Саме тому традиційні відділи продажу з прив'язкою до житлового комплексу перестають бути актуальними у цій історії. Провідні девелоперські компанії розширюють сервіс своїх відділів продажу, і разом з тим розширюють можливості своїх клієнтів.

Для прикладу

Такі зміни впровадила у себе компанія національного формату SENSAR Development. На сьогодні забудовник має найширший девелоперський портфель дохідної нерухомості: апарт-комплекси, готелі, котеджні містечка у різних містах України. Клієнтський простір компанії також значно розширився та охоплює Львів, Ужгород, Яремче, Славсько, Запоріжжя. А зі стартом продажу останнього проєкту ЖК Smart City за 30 хвилин до центру Києва — ще й у селі Новосілки Київської області.

Якби компанія надавала традиційний сервіс, то у відділі продажу біля ЖК Smart City надавалися б консультації переважно щодо нерухомості цього ж об'єкту. Принципова відмінність нового підходу SENSAR Development в тому, що відтепер тут можна отримати консультацію з будь-якого проєкту компанії: чи це буде THE FIVE Hotel в Ужгороді, чи котеджне містечко GORA у Славсько, чи апарт-комплекс Smart Hill у центрі Яремче тощо.

І це дуже зручно для інвестора. Йому не потрібно їхати в якесь конкретне місто, щоб укласти вигідну угоду. Усі клієнти, де б вони не знаходились, отримують однаковий рівень обслуговування. З будь-якого клієнтського простору можна онлайн отримати повне занурення у кожний проєкт та обрати для себе те, що повністю відповідає власним запитам.

Представники команди SENSAR заявляють, що їх місія — бути надійним девелопером з найкращим клієнтським сервісом. А тому невдовзі клієнтський простір компанії буде розширюватись та покращуватись.

Тож будемо й надалі спостерігати за новою тенденцією на ринку нерухомості України, а також за змінами, які привносить у галузь дохідна нерухомість.

Джерело: Мінфін
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