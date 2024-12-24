5 акцій сфери ШІ, які зростуть у 2025 році

У 2024 році ринок штучного інтелекту становитиме понад $184 млрд, а до 2030 року ця цифра складе до $826 млрд. З 2023 року до сьогодні ринок зріс на $50 млрд. Чи продовжить зростання цей економічний сектор у 2025 році та на які акції інвестору варто звернути увагу — розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Чи залишається ШІ на піку

Штучний інтелект розвивається стрімко, і при цьому змінює багато сфер життя — охорону здоров'я, фінанси, транспорт та інші галузі. Автоматизація на основі ШІ трансформує ринок праці, чим створює попит на нові навички.

Акції, пов'язані з ШІ, залишаються на піку популярності попри значне зростання цін у 2024 році. Ралі цих акцій не заважає інвесторам включати ці активи в довгий інвестиційний горизонт, адже вони так само залишаються привабливими та перспективними для вкладення. Економічний потенціал нової технології допоміг підняти фондовий ринок на нові висоти, на чолі з Nvidia, виробником спеціалізованих чіпів, які мають вирішальне значення для запуску генеративних моделей ШІ.

За даними Goldman Sachs Research, якщо Nvidia представляє першу фазу ШІ, то друга — стосується інших компаній, які допомагають створювати інфраструктуру ШІ. Третя фаза стосується компаній, що впроваджують ШІ у свої продукти для збільшення доходів, тоді як четверта фаза — підвищення продуктивності завдяки цим технологій, що скоро стане можливим у більшості компаній.

Broadcom

Broadcom виробляє спеціалізовані інтегральні схеми (ASIC), які являють собою спеціальні чіпи, розроблені для виконання певних завдань. Графічні процесори активно застосовуються для навчання великих мовних моделей (LLM) завдяки їхній високій потужності паралельних обчислень. Однак до 2030 року для більшості завдань ШІ будуть використовуватися ASIC.

Broadcom домінує на ринку ASIC з часткою 55−60% і прогнозує дохід у $12 млрд за поточний фінансовий рік. Кошти надходять від продажів користувацьких прискорювачів ШІ та мережевих чіпів Ethernet, що використовуються в серверах. Це майже втричі більше за показник у $4,2 млрд у 2023 році.

Зростання доходів Broadcom від ШІ значно випереджає ринок спеціалізованих чіпів завдяки високому попиту на мережеві рішення. У минулому кварталі дохід від мережевого обладнання збільшився на 43% порівняно з 2023 роком.

Broadcom, здатний підтримувати стрімкі темпи зростання в довгостроковій перспективі. Аналітики очікують, що чистий прибуток компанії зростатиме на 20% на рік протягом наступних 5 років. Однак останнім часом вони підвищують свої очікування.

За думками 26 аналітиків Волл-стріт, середня цільова ціна акцій Broadcom на найближчі 12 місяців становить $230,78. Максимальна прогнозована ціна — $260,00, а мінімальна — $160,00. Аналітик DBS Фанг Бун Фу рекомендує акції Broadcom до купівлі та відзначає стратегічне зростання компанії. Зокрема позитивна оцінка є завдяки придбанням та інтеграціям, як з VMware, що посилює позиції компанії у сфері інфраструктурного програмного забезпечення.

Dell Technologies

Dell також відзначили поліпшення свого зростання завдяки збільшенню витрат на інфраструктуру ШІ. Зростання попиту на сервери ШІ сприяє швидкому розвитку інфраструктурного підрозділу Dell (ISG), який займається продажем серверів і систем зберігання даних.

Виручка компанії в третьому кварталі 2025 фінансового року, який завершився 2 листопада, зросла на 9%, до $25 млрд. Водночас підрозділ ISG показав зростання на 38%, чим сягнув рекордних $11,6 млрд. Дохід від серверів і мережевих продуктів збільшився на 80%, до $7,7 млрд.

Ринок серверів ШІ демонструє стабільне зростання і, за прогнозами, зростатиме на 18% щорічно, досягнувши $183 млрд до 2032 року. Dell стверджує, що перебуває на початковому етапі освоєння можливостей ШІ, що обіцяє подальше розширення бізнесу ISG і посилення позицій компанії.

Очікується, що прибуток Dell збільшуватиметься на 11% щорічно протягом наступних 5 років, що значно краще, ніж зниження на 1,5% у середньому за попередній період.

Згідно з оцінками 16-ти аналітиків Волл-стріт, середня цільова ціна акцій на найближчі 12 місяців становить $149,72, що на 32,88% вище за поточну ціну $112,67. Максимальна прогнозована ціна — $185,00, а мінімальна — $115,00.

Nvidia

Без графічних процесорів Nvidia сучасний ШІ був би неможливий. Крім цього, компанія одразу ж асоціюється як частина цих технологій. Вона стала настільки панівною з двох причин:

Графічні процесори Nvidia підтримуються екосистемою інструментів розробки програмного забезпечення CUDA. Графічні процесори Nvidia постійно перевершують чіпи конкурентів у завданнях навчання і виведення ШІ.

Nvidia активно нарощує виробництво нового покоління Blackwell GPU, який забезпечує в 4 рази швидше навчання ШІ та 30-кратне прискорення виведення в порівнянні з Hopper GPU. Попит на ці чіпи настільки високий, що вони вже повністю розпродані на рік вперед.

За підсумками останнього кварталу Nvidia показала валову маржу в 75%, дохід у розмірі $35,1 млрд і чистий прибуток у розмірі $19,31 млрд. Наступного кварталу очікують на виручку в $37,5 млрд.

Amazon, Microsoft і Alphabet розробили власні прискорювачі ШІ, але у них немає екосистеми розробки ПЗ, яка могла б конкурувати з CUDA. Nvidia створювала її майже 20 років. Це робить чіпи компанії більш привабливими для розробників порівняно з альтернативами.

На основі спостережень 40 аналітиків Волл-стріт, що пропонують 12-місячні цінові цілі для Nvidia за останні 3 місяці, середня цінова ціль становить $177,14, що змінилася на 30,65% порівняно з попереднім значенням у $135,58. Водночас максимальна ціна становить $220,00, а мінімальна — $135,00.

Microsoft

Microsoft — лідер у наданні досвіду ШІ споживачам і підприємствам. Конгломерат впровадив ШІ в широкий спектр своїх пропозицій. Її продукт Copilot тепер вбудований у всюдисуще програмне забезпечення Office, щоб допомагати клієнтам виконувати різні завдання, як от написання листів. Помічника з найму на основі ШІ додали на сайт професійної мережі LinkedIn як інструмент для рекрутерів.

Хмарна обчислювальна платформа Microsoft, Azure, надає інфраструктуру, яка дозволяє іншим компаніям використовувати ШІ Microsoft у своїх підприємствах. Клієнти з радістю використовують можливість створити власного помічника на основі ШІ, і за останні 6 місяців їхня кількість подвоїлася.

Продукти на базі штучного інтелекту допомогли Microsoft досягти хороших результатів у першому фінансовому кварталі, який закінчився 30 вересня. Виручка за перший квартал досягла $65,6 млрд, що на 16% більше, ніж у 2023 році. Чистий прибуток за перший фінансовий квартал збільшився на 11% у річному обчисленні до $24,7 млрд. Це, зі свого боку, призвело до зростання розбавленого прибутку на акцію (EPS) до $3,30, що на 10% більше, ніж у попередньому році.

За думками 29-ти аналітиків Волл-стріт, середня цінова ціль на рік становить $499,19. Це є зміною на 10,54% від попередньої ціни в розмірі $451,59. Максимальна ціна $550,00, а мінімальна становить $425,00.

Alphabet

Alphabet відома своєю пошуковою системою Google з переважною часткою в 90% на ринку онлайн-пошуку, активно розвиває напрямки, пов'язані зі штучним інтелектом. Цей підхід розширює її пропозиції та посилює позиції на ринку.

Компанія надає хмарні послуги через Google Cloud, що дає змогу клієнтам використовувати її ШІ-платформу для створення власних додатків. Серед користувачів цих послуг — Snap, що спеціалізується на соціальних мережах.

ШІ також є ключовим елементом у діяльності Waymo, підрозділу Alphabet зі створення безпілотних автомобілів. Waymo виконує понад 150 тис. платних поїздок щотижня.

Прориви у сфері ШІ сприяли збільшенню виручки Alphabet до $88,3 млрд у третьому кварталі, що на 15% вище порівняно з попереднім роком. Чистий прибуток за цей період склав $26,3 млрд, чим і показав зростання на 33%. Розлучений прибуток на акцію зріс до $2,12 і перевершив показник минулого року в розмірі $1,55.

33 аналітики Волл-стріт пропонують середню цільову ціну для Alphabet Class A у розмірі $209,90, що є зростанням на 11,41% від попереднього значення. Максимальна цільова ціна — $240,00, мінімальна цільова ціна — $185,00.

Перспективи інвестувати в ШІ

Використання ШІ з кожним днем все більше набирає обертів, а компанії, які пов'язані з ШІ, з великою ймовірністю отримають прибуток у майбутньому. Однак не варто забувати про конкуренцію — завжди необхідно бути найкращим у цій галузі. Якщо сповільнитися або зупинитися в розвитку, можна програти перегони.

Dell, Nvidia, Microsoft, Alphabet і Broadcom уже є лідерами цього сектору, але навіть із цим титулом інвесторам важливо стежити за звітами компаній і новинками від конкурентів, і тим більше проводити власний аналіз.