Мінʼюст звільнить керівника, відповідального за держреєстри — ЗМІ

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

НАІС управляє реєстрами Мінʼюсту, які 19 грудня атакували російські хакери. З 2019 року гендиректором підприємства є Олексій Бережний.

Напередодні кібератаки, 19 грудня НАІС повідомило про проведення планових технічних робіт, зокрема щодо ЄДР, Держреєстру актів цивільного стану громадян, системи «Банкрутство та неплатоспроможність».

Читайте: Кібератака на держреєстри: в Раді назвали можливі причини

673

673

673

673

="390″ data-gtm-vis-has-fired1698882="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882="390″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); background-color: rgb (255, 255, 255);">

У день зламу російський Telegram-канал XakNet Team заявив, що в результаті атаки на НАІС хакери вийшли на інфраструктуру зі всіма даними українського Мін'юсту.

Росіяни стверджували, що після потрапляння в інфраструктуру міністерства сумарно викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися на резервному сервері в Польщі.

Читайте: Кібератака на держреєстри: МВС призупинило реєстрацію зміни власності на авто