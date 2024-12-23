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23 грудня 2024, 18:48

Мінʼюст звільнить керівника, відповідального за держреєстри — ЗМІ

Міністерство юстиції готується звільнити гендиректора ДП «Національні інформаційні системи» Олексія Бережного. Про це повідомляють джерела Української правди.

Міністерство юстиції готується звільнити гендиректора ДП «Національні інформаційні системи» Олексія Бережного.
Фото: epravda.com.ua

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Що відомо

НАІС управляє реєстрами Мінʼюсту, які 19 грудня атакували російські хакери. З 2019 року гендиректором підприємства є Олексій Бережний.

Напередодні кібератаки, 19 грудня НАІС повідомило про проведення планових технічних робіт, зокрема щодо ЄДР, Держреєстру актів цивільного стану громадян, системи «Банкрутство та неплатоспроможність».

Читайте: Кібератака на держреєстри: в Раді назвали можливі причини

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У день зламу російський Telegram-канал XakNet Team заявив, що в результаті атаки на НАІС хакери вийшли на інфраструктуру зі всіма даними українського Мін'юсту.

Росіяни стверджували, що після потрапляння в інфраструктуру міністерства сумарно викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися на резервному сервері в Польщі.

Читайте: Кібератака на держреєстри: МВС призупинило реєстрацію зміни власності на авто

Джерело: Мінфін
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