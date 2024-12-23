У зв’язку зі збоєм у роботі державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ з 20 грудня вимушено призупинили надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника. Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.
23 грудня 2024, 9:01
Кібератака на держреєстри: МВС призупинило реєстрацію зміни власності на авто
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Які послуги призупинені
- реєстрація зміни власника за договором купівлі-продажу (укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через «Дію»);
- за договором дарування, міни, за спадщиною;
- за договором лізингу, біржовою угодою;
- внаслідок вибракування авто.
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Яки послуги доступні
- перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
- встановлення газобалонного обладнання;
- заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
- екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
- заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспорту;
- призначення належного користувача.
«IT-фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює — сервісні центри МВС відновлять надання послуг», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 19 грудня Мін'юст повідомив про масштабний збій у роботі держреєстрів.
У «Дії» заявили, що реєстри призупинені, тому тимчасово не працюють:
- Послуги ФОП і ТОВ
- Перереєстрація авто
- Бронювання працівників
- єВідновлення
- Витяг з ЄДР
- Актові записи
- Повідомлення про пошкоджене-знищене майно
- Та інші сервіси, пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану, Держреєстром речових прав та Держреєстром обтяжень рухомого майна.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
де ж ті українці, для яких українська — рідна? нема ні у владі, ні у спорті, ні у культурі, ні у ЗМІ, ніде
на фронтi…