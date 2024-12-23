Кібератака на держреєстри: МВС призупинило реєстрацію зміни власності на авто

У зв’язку зі збоєм у роботі державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ з 20 грудня вимушено призупинили надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника. Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

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Які послуги призупинені

реєстрація зміни власника за договором купівлі-продажу (укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через «Дію»);

за договором дарування, міни, за спадщиною;

за договором лізингу, біржовою угодою;

внаслідок вибракування авто.

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Яки послуги доступні

перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);

встановлення газобалонного обладнання;

заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);

заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспорту;

призначення належного користувача.

«IT-фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює — сервісні центри МВС відновлять надання послуг», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 грудня Мін'юст повідомив про масштабний збій у роботі держреєстрів.

У «Дії» заявили, що реєстри призупинені, тому тимчасово не працюють: