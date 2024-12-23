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23 грудня 2024, 9:01

Кібератака на держреєстри: МВС призупинило реєстрацію зміни власності на авто

У зв’язку зі збоєм у роботі державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ з 20 грудня вимушено призупинили надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника. Про це йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

У зв’язку зі збоєм у роботі державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ з 20 грудня вимушено призупинили надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які послуги призупинені

  • реєстрація зміни власника за договором купівлі-продажу (укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через «Дію»);
  • за договором дарування, міни, за спадщиною;
  • за договором лізингу, біржовою угодою;
  • внаслідок вибракування авто.

Читайте: Як відбуваються нотаріальні дії, доки реєстри не працюють

Яки послуги доступні

  • перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);
  • встановлення газобалонного обладнання;
  • заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;
  • екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);
  • заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспорту;
  • призначення належного користувача.

«IT-фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює — сервісні центри МВС відновлять надання послуг», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 грудня Мін'юст повідомив про масштабний збій у роботі держреєстрів.

У «Дії» заявили, що реєстри призупинені, тому тимчасово не працюють:

  • Послуги ФОП і ТОВ
  • Перереєстрація авто
  • Бронювання працівників
  • єВідновлення
  • Витяг з ЄДР
  • Актові записи
  • Повідомлення про пошкоджене-знищене майно
  • Та інші сервіси, пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану, Держреєстром речових прав та Держреєстром обтяжень рухомого майна.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+43
Три літри
Три літри
23 грудня 2024, 9:12
#
Пхах, потужна перемога жижиталізаторів
+
0
Hennady
Hennady
23 грудня 2024, 9:26
#
«Яки послуги доступні»
де ж ті українці, для яких українська — рідна? нема ні у владі, ні у спорті, ні у культурі, ні у ЗМІ, ніде
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 грудня 2024, 9:41
#
«де ж ті українці…»

на фронтi…
+
0
Serge55
Serge55
23 грудня 2024, 9:55
#
Екран смартфона не зручний, дуже маленький. Тому зручніше все робити на стаціонарному ПК, так міркують у розвинутих країнах і роблять увесь функціонал саме на десктопному варіану. Смартфон має фізичні обмеження екрану, що робить незручним його використання і погано вплива на зір.
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