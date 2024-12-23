Кібератака на держреєстри: в Раді назвали можливі причини

Причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Мін'юсту міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів. Про це повідомив голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, передає Радіо Свобода.

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За його словами, атака була добре підготовленою, а вхід стався з акаунту найвищого рівня.

Для атаки ворог міг також вдатися до вербування працівника установи. Також міг бути застосований багаторівневий механізм підкладання флешки, щоб вона прийшла в людини внутрішній периметр та була включена, пояснює нардеп.

«Тут може бути фішинг комп’ютерів усіх працівників, які, можливо, працюють із закритим контуром, дистанційно, що в принципі заборонено. Тому це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації», — сказав Федієнко.

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Депутат каже, що, за його інформацією, бази даних удалося зберегти, тому реєстри можна відновити.

«Якщо у них збереглися десь образи (архів даних, — ред.), що, я сподіваюсь, є добре, мені підтвердили цю інформацію з закритих джерел, я думаю, що тиждень-два — вони почнуть поступово-поступово відновлюватися», — наголосив Федієнко

Фішинг — різновид кібератаки, з використанням підроблених електронних листів, повідомлень, щоб обманом змусити особу надати конфіденційну інформацію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 грудня Мін'юст повідомив про масштабний збій у роботі держреєстрів.

У «Дії» заявили, що реєстри призупинені, тому тимчасово не працюють: