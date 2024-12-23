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23 грудня 2024, 14:03

Кібератака на держреєстри: в Раді назвали можливі причини

Причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Мін'юсту міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів. Про це повідомив голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, передає Радіо Свобода.

Причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Мін'юсту міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів.
Фото: depositphotos

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Деталі

За його словами, атака була добре підготовленою, а вхід стався з акаунту найвищого рівня.

Для атаки ворог міг також вдатися до вербування працівника установи. Також міг бути застосований багаторівневий механізм підкладання флешки, щоб вона прийшла в людини внутрішній периметр та була включена, пояснює нардеп.

«Тут може бути фішинг комп’ютерів усіх працівників, які, можливо, працюють із закритим контуром, дистанційно, що в принципі заборонено. Тому це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації», — сказав Федієнко.

Читайте: Кібератака на держреєстри: МВС призупинило реєстрацію зміни власності на авто

Депутат каже, що, за його інформацією, бази даних удалося зберегти, тому реєстри можна відновити.

«Якщо у них збереглися десь образи (архів даних, — ред.), що, я сподіваюсь, є добре, мені підтвердили цю інформацію з закритих джерел, я думаю, що тиждень-два — вони почнуть поступово-поступово відновлюватися», — наголосив Федієнко

Фішинг — різновид кібератаки, з використанням підроблених електронних листів, повідомлень, щоб обманом змусити особу надати конфіденційну інформацію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 19 грудня Мін'юст повідомив про масштабний збій у роботі держреєстрів.

У «Дії» заявили, що реєстри призупинені, тому тимчасово не працюють:

  • Послуги ФОП і ТОВ
  • Перереєстрація авто
  • Бронювання працівників
  • єВідновлення
  • Витяг з ЄДР
  • Актові записи
  • Повідомлення про пошкоджене-знищене майно
  • Та інші сервіси, пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану, Держреєстром речових прав та Держреєстром обтяжень рухомого майна.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
asdf2024
asdf2024
23 грудня 2024, 14:31
#
Кароче из текста я понял ,что в бухгалтерию пришло письмо ,«срочно надо оплатить».Бухгалтереэса открыла и адьёс…
+
+15
Три літри
Три літри
23 грудня 2024, 15:01
#
щоб вона прийшла в людини внутрішній периметр та була включена

ви з російьскої перекладали? що за маячня тут написана?
+
0
Три літри
Три літри
23 грудня 2024, 15:03
#
Якщо у них збереглися десь образи (архів даних, — ред.), що, я сподіваюсь, є добре

цей чувак нащось подає свої здогадки про можливі напрямки атаки як пропрацьовані версії

але навіть не намагався з’ясувати те що як раз доволі легко дізнатись — чи збереглись бекапи які він чомусь називає образами
+
+15
SergValin
SergValin
23 грудня 2024, 15:03
#
… Иными словами, мы не знаем, что произошло, могло случиться всё, что угодно, — подчеркнул председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
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