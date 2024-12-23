Критично важливе — можливо: як українці зароблятимуть на відродженні енергетики країни

Тривалий час український ринок енергетики був фактично монополізований, але 22 серпня 2024 року це змінилося: НЕК «Укренерго» провела вже другий аукціон і дала можливість виходу на нього навіть тим компаніям, які ніколи не займалися електрогенерацією. Чому це сталося, які цілі має національний оператор і які можливості це створює — спеціально для Minfin.com.ua розповів Андрій Журжій: засновник і СЕО інвестиційної REIT-компанії Inzhur, що вже робить енергетичним інвестором кожного українця, який цього бажає.

Ракетна дерегуляція

Чому «Укренерго» взагалі почав влаштовувати аукціони і відкривати ринок, позбавляючи себе фактичної монополії?

Тому що в «Укренерго» немає вибору.

Основа електрогенерації в Україні — радянські електростанції. У них різні типи палива та проектні потужності, вони обслуговують різні цілі всередині електромережі. Але є й спільне: у них одне основне призначення, електрогенерація, а ще — вони великі. Ні, величезні.

А отже, вони є пріоритетними цілями для ворога. Росіяни б'ють по енергетичних об'єктах України з початку повномасштабної війни.

За різними оцінками, за цей рік росіяни знищили від 70% до 73% усіх українських електростанцій.

Ось приклад лише трьох: у 2024 році російські ракети пошкодили або знищили Трипільську ТЕС, Зміївську ТЕС і Вуглегірську ТЕС — позбавивши нас одразу 9,2 гігават електрогенерації. Ці станції фактично використовувалися для балансування енергосистеми. В енергоспоживанні є піки: сезонні (у літню спеку і зимові холоди), добові (ранковий вихід на роботу і вечірнє повернення з неї) — якщо їх не балансувати, то мережа не витримає, і українці це добре знають, маючи справу з графіками відключення світла. А балансувати вже майже нема чому.

Тому рішення, які зараз ухвалює держава у вигляді НЕК «Укренерго», продиктовані двома факторами: необхідністю протидії та неможливістю інших варіантів.

Якщо окупант знищив електрогенерацію — її необхідно відновлювати. Але відновлювати величезні об'єкти зараз не вийде: на це немає грошей, а ворог просто знову вдарить по відновленому.

Отже, треба будувати нові об'єкти електрогенерації. Вони мають бути невеликими, у сотні разів менші за звичні електростанції — децентралізація зробить об'єкти максимально дорогими, недоцільними для ракет ворога. Їх має бути багато, дуже багато по всій країні — щоб максимально ефективно замінити знищені великі станції, покрити дефіцит генерації і балансувати піки споживання. До їхнього фінансування треба залучати якомога більше надійних доступних джерел, щоб швидко отримати на будівництво максимум коштів — включно з внутрішніми інвестиціями.

Усе це для енергетичного сектору України в новинку, але це вже стратегія, і вона вже працює. Держава зробила ставку на будівництво по всій країні сотень маневрених малих електростанцій загальною потужністю 10−20−40 мегават, а НЕК «Укренерго» — провела аукціони на придбання автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) терміном на 5 років.

Держава за допомогою нових гравців ринку планує побудувати об'єктів електрогенерації на 15 гігават — це приблизно 34 мільярди доларів.

Таким чином, своїми ракетами росіяни змусили український енергетичний ринок демонополізуватися, і зробити це якнайшвидше.

Різні експерти наголошують, що навіть із найефективнішим процесом енерговідновлення Україні доведеться жити в стані енергетичної кризи щонайменше 5 років (колишній очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький, наприклад, вважає це «позитивним сценарієм»).

Але є чудові шанси на те, що це відновлення дійсно буде максимально ефективним: нова стратегія «Укренерго» щодо об'єктів малої електрогенерації — це унікальне вікно можливостей для бізнесу і звичайних українців.

Ми в Inzhur у цьому переконалися, коли разом із незалежними експертами прораховували бізнес-модель нового фонду Inzhur Energy, у рамках якого залучаємо приватні інвестиції та будуємо газопоршневу маневрену електростанцію на 36 МВт.

Енергія генерує нові гроші. Гроші генерують нову енергію

Inzhur — інвестиційна REIT-компанія, тому ми давно цікавилися інвестиціями в українську енергетику: постійні відключення світла цьому дуже сприяють. Це було скоріше просто ідеєю: раніше, щоб будувати електростанції, вам було необхідно отримати величезну кількість дозволів.

Але ситуація змінилася. Відвідавши в червні 2024 року велику конференцію від «Укренерго», я зрозумів, що це нарешті можливо.

Вона була присвячена відновленню наявних і будівництву нових електростанцій. Технічні фахівці та представники «Укренерго» представили і самі майбутні аукціони, і деталі запропонованих проєктів. Присутніх повідомили про плани побудувати:

1,4 гігавата високоманеврової газової електрогенерації — яка може запускатися протягом 15 хвилин і покривати потреби на піках

1,1 гігават на біопаливі — щоб зменшити споживання газу та ефективно переробляти відходи сільськогосподарського виробництва.

800 мегават систем збереження електроенергії в Україні — для того, щоб більш ефективно управляти великою кількістю сонячних і вітряних електростанцій, а в моменти між піками накопичувати енергію.

З незалежними експертами команда Inzhur оцінила всі інвестиційні можливості. Станція на біопаливі потужністю 10 мегават окупатиметься 9 років — занадто довго. Системи збереження на 10 мегават за 5-річної окупності коштують 9 мільйонів євро — на мій погляд, могли б трохи дешевше.

Inzhur вибрав варіант із проєктом газопоршневої електростанції. Об'єкт потужністю 18 мегават за 11 мільйонів євро, який може вмикатися протягом 15 хвилин і за контрактом з «Укренерго» 5 років по 14 годин на добу забезпечувати допоміжні послуги в енергомережі.

Ми визнали це чудовою інвестиційною можливістю! Тому заздалегідь діяли швидко. У червні 2024 року зареєстрували фонд, створили компанію ТОВ «Інжур Енерджі», пройшли всі відповідні процедури для участі в майбутньому аукціоні. Залучили незалежних фінансових радників для розробки фінансової моделі. Вийшли на зв'язок із постачальником обладнання MWM (Motoren-Werke Mannheim). Провели переговори з держбанками щодо можливості фінансування закупівлі обладнання.

А вже 22 серпня — виграли аукціон. Станція має бути побудована до осені 2025 року.

Станом на грудень Inzhur уже:

Склав контракт з «Укренерго» і сплатив гарантійний платіж у 540 тисяч євро — 30 тисяч євро за кожен мегават.

Склав контракт на постачання обладнання на 18 мегават з MWM (Motoren-Werke Mannheim) і оплатив постачальнику 30% від загальної вартості для початку виробництва — це 1 826 700 євро.

Отримав та погодив з НЕК «Укренерго» технічні умови підключення до електромережі

Розпочав проєктування електростанції загальною потужністю 36 МВт. Перша черга — 18 МВт, друга — за рахунок заробітку від продажу електроенергії та контракту з «Укренерго».

Проведені перемовини з держбанками щодо фінансування обладнання.

Розпочато будівництво — команда будівельників уже працює на майданчику.

Відкрито фонд Inzhur Energy — щоб залучати приватні інвестиції від усіх українців.

Я інвестував 3 мільйони євро, щоб якнайшвидше пройти період невизначеності та забезпечити проєкту найефективніший старт. 4 мільйони євро ми плануємо залучити від інвесторів, 4 мільйони євро — кредитами від банків. Л

Оскільки це інвестиційний проєкт, то ми зі старту заклали в проєкт максимальну грошову ефективність. За контрактом з «Укренерго» станція буде приносити 22 євро за кожну МВт/год — за те, що вона побудована і готова включатися в мережу за 15 хвилин по 14 годин на добу протягом 5 років. Решту годин станція генеруватиме електроенергію і продаватиме її на ринку. У фінансову модель одразу закладена і друга черга будівництва (на яку ми надалі залучимо ще 4 мільйони євро інвестицій звичайних українців), також на 18 МВт, щоб заощадити час: на енергогенеруюче обладнання величезний попит, і якщо для першої черги план поставок — 6−7 місяців, то для другої — вже 9−10 місяців.

Прогнозовано станція приноситиме інвесторам 15% річних у доларах (або 75% за 5 років). Інвестори зароблятимуть на щорічній переоцінці вартості своїх інвестиційних сертифікатів: перший аудит від Deloitte і Baker Tilly заплановано на 2026 рік за результатами 2025-го. Поріг входу — один сертифікат вартістю трохи більше 6 000 гривень: ця умова дає потенційну можливість стати інвесторами мільйонам українців.

Внутрішня норма прибутку ТОВ «Інжур Енерджі» (IRR) — 25%: це дає нам змогу планувати та прогнозувати, а також певний люфт на покриття ризиків і впевненість, що прогнозована ставка більш ніж реальна.

Загалом, ми налаштовані «в довгу». Прибуток фонду вкладатиметься в пошук нових ділянок і будівництво нових потужностей — це той підхід, коли гроші генерують нову енергію, а енергія генерує нові гроші: саме тому модель фонду Inzhur Energy не передбачає щомісячних інвестицій.

Win-Win

Усе, що я розповів вище, може здаватися лише красивою теорією — і це могло бути аргументом критики до 14 листопада 2024 року. Тому що саме 14 листопада запустився фонд Inzhur Energy, який за першу ж добу зібрав 150 мільйонів гривень, а до 17 грудня — вже 344,2 мільйона гривень.

Фактично, ми впевнено можемо говорити, що залучили інвестиції для обох черг будівництва за місяць. Чому ж українці саме зараз раптом побили всі мислимі рекорди приватних інвестицій за всю історію країни? Адже в Inzhur Energy немає щомісячних дивідендів (як у деяких інших фондах Inzhur), а прогнозовані 15% річних у доларах — не найбільші в лінійці наших пропозицій…

Тому що для українців така інвестиція стала природним рішенням. Очевидним. Критично важливе стало можливим.

Вона принесе непоганий прибуток «у довгу». Вона прямо позначиться на якості їхнього життя вже наступного літа. Вона стане однією з тих відповідей ворогу, які українці блискуче находять уже майже 3 роки. Вона підтримає державу. Усе це — за трохи більше 6 000 гривень.

Я вважаю, що саме вміння перетворювати проблеми на можливості — сильна риса нашого суспільства. Усю історію Inzhur я отримую докази цьому від десятка тисяч наших інвесторів, і інвестиції в енергетику — мабуть, найгучніший і найпереконливіший із них. Отже, завдання Inzhur зрозуміле: створювати ще більше можливостей, щоб докази були ще переконливішими.

Уже займаємося цим:) І ви можете робити це разом із нами — долучайтесь.

Довідка:

Inzhur — перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об'єднуватися для інвестування у велику комерційну нерухомість. Власники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об'єктів. В управлінні компанії 2,4 млрд. грн. активів, 301 млн. грн. виплачених дивідендів та більше 12 тис співвласників.