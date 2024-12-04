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4 грудня 2024, 13:32

Зростання ВВП у 2024 році становитиме 3,9%, а інфляція 9,5% — Мінекономіки

Міністерство економіки України, яке в середині року знизило прогноз зростання економіки цьогоріч із 4,6% до 3,5%, поліпшило його до 3,9%, повідомила представниця відомства Валерія Войтенко в дискусії, організованій Центром економічної стратегії в Києві у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

Міністерство економіки України, яке в середині року знизило прогноз зростання економіки цьогоріч із 4,6% до 3,5%, поліпшило його до 3,9%, повідомила представниця відомства Валерія Войтенко в дискусії, організованій Центром економічної стратегії в Києві у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новинПрогноз«У листопаді ми переглянули очікування на 2024 рік.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новин

Прогноз

«У листопаді ми переглянули очікування на 2024 рік. Ми підвищили (прогноз) зростання ВВП до 3,9% та інфляцію до 9,5%. Але на 2025 рік ключові цифри, з огляду на те, що ключові прогнозні припущення і тенденції не змінилися, залишилися такими самими, які були в червневому прогнозі: зростання ВВП 2,7% та інфляція 9,5%», — заявила вона.

Войтенко пояснила, що гірший порівняно з іншими економістами прогноз пояснюється більшою консервативністю, необхідною під час підготовки бюджету, а також наявністю знижувальних ризиків: військової ситуації, ризику можливого скорочення підтримки з боку партнерів.

За словами Войтенко, ключовими факторами, що впливають на динаміку ВВП, залишаються споживчий попит, міграція, фінансова допомога та експорт.

Деталі

У середині листопада Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в жовтні 2024 року порівняно з жовтнем 2023 року в 1,3%, що гірше за вересневі 3,8%, але краще за серпневий і липневий показники 0,3% і 1,1%.

Таким чином, за січень-жовтень 2024 року зростання ВВП порівняно з аналогічним періодом 2023 року Мінекономіки оцінює на рівні 4,2%, тоді як за підсумками дев'яти місяців 2024 року воно становило 4,5%, восьми — 3,9%, семи — 4%.

За даними Держстату, у річному обчисленні інфляція за підсумками жовтня-2024 року зросла до 9,7% із 8,6% за підсумками вересня, 7,5% за підсумками серпня і 5,4% за підсумками липня.

Нацбанк України наприкінці жовтня підвищив прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%, а на 2025 рік — з 4,1% до 4,3%. Одночасно НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7% і на 2025 рік із 6,6% до 6,9%.

Джерело: Мінфін
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