Розіграш від Академії Мінфін до свят: отримайте корисні подарунки за підписку

Розпочніть новий рік з інвестиції в себе та забезпечене майбутнє. Академія Мінфін готова дати вам всі інструменти для цього — актуальні й сучасні знання, що допоможуть втілити ваші мрії. Розповідаємо, як виграти подарунки.

До 30 грудня заходьте на сторінки «Мінфіну» та «Академії Мінфін» в інстаграмі та беріть участь у розіграші корисних подарунків. Переможців буде кілька, тож шанси на успіх збільшуються.

Що розігруємо

Переможці розіграшу можуть отримати онлайн-курс від Академії Мінфін безкоштовно або з дуже приємними знижками:

1️⃣ доступ до курсу «Інвестиційний трамплін» — 1 переможець

2️⃣ знижка 50% на будь-який курс — 3 переможців

3️⃣ знижка 20% на будь-який курс — 5 переможців

Долучайтесь — цілком імовірно, що пощастить саме вам!

Як взяти участь

Умови розіграшу прості, але просимо виконати усі кроки:

1️⃣ Підпишіться на сторінки «Академії Мінфін» та сайту «Мінфін» в інстаграмі.

2️⃣ Лайкніть допис про розіграш

3️⃣ Напишіть у коментарях відповідь на запитання: «Чому, на вашу думку, варто вивчати тему фінансів та інвестицій?»

4️⃣ Поділіться дописом про розіграш у своїх сториз.

📅 Нагадуємо, що взяти участь можна до 30 грудня включно, а результати оголосимо на сайті та в соцмережах.

Переможців визначимо випадковим чином за допомогою Random.org.

Чому варто навчатися в Академії Мінфін

Академія Мінфін — це сучасна освітня платформа, що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в перспективних інвестиційних інструментах, як-от ETF-фонди, дохідна нерухомість, ОВДП, опціони.

Основна місія Академії — навчити українців, як зберегти та примножити свої заощадження навіть у складних економічних умовах.

Наші онлайн-курси дають не лише теоретичні знання, а й готові стратегії інвестування та чітке розуміння перших кроків.

Ми знаємо, як це — навчатися в нинішніх умовах. Тож пропонуємо гнучкий формат: ви отримуєте всі матеріали в записі й можете проходити їх у зручний час та в комфортному темпі.

Більше про наші програми й тривалість навчання читайте на сайті.