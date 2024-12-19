Мін’юст повідомив про масштабний збій у роботі держреєстрів

У роботі державних реєстрів стався масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook. Офіційний сайт Мін'юсту зараз недоступний.

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«Розуміємо, наскільки важливим для кожного з вас є доступ до державних реєстрів та сервісів, і щиро перепрошуємо за тимчасові незручності. На жаль, ми зіткнулися з серйозним викликом — масштабним збоєм на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує реєстри», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці ДП «Національні інформаційні системи» працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого відновлення роботи всіх сервісів.

Сервіси не працюватимуть до кінця доби

«Безпека даних є нашим головним пріоритетом! Роботи по усуненню проблем на рівні мережевої інфраструктури продовжуються, у звʼязку з чим Єдині та Державні реєстри, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції, а також вебсайти Мінʼюсту, ДП „НАІС“ та кол-центр будуть недоступні до кінця дня», — додали у міністерстві.