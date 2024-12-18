Понад 600 тисяч українських родин за чотири роки скористалися послугою «єМалятко». Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Послугою «єМалятко» за чотири роки скористалося понад 600 тисяч українських родин
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Найчастіше даною послугою користувалися в:
- Київській,
- Дніпропетровській,
- Львівській,
- Одеській областях.
Федоров нагадав, що сервіс об'єднує 9 послуг для народження дитини, так, замість 11 установ діє один портал, замість 30 годин — 42 хвилини (+ одна доба на опрацювання), а замість 37 паперових форм необхідна лише одна заява.
Нагадаємо
Щоб мати можливість скористатися послугою «єМалятко», потрібно отримати медичний висновок про народження дитини — саме він є точкою входу до сервісу.
Медичний висновок про народження формує лікар у пологовому будинку. Це електронний документ, який містить перелік відомостей про малюка та є підтвердженням його народження. Номер медвисновку складається з 16 латинських літер та цифр і має формат ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ.
Номер надсилається матері дитини в смс.
Після отримання медичного висновку про народження дитини батьки мають змогу оформити чотири обов’язкові послуги:
- державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
- реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
- внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;
- внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я.
Також є низка послуг, які можна отримати за бажання:
- декларування місця проживання дитини;
- призначення допомоги при народженні дитини;
- надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
Є і послуги, які можуть отримати батьки, якщо вони претендують на призначення допомоги чи надання відповідного статусу:
- видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї (за умови реалізації відповідних послуг на порталі «Дія»);
- призначення допомоги на дітей, яких виховують у багатодітних сім'ях (за умови реалізації відповідних послуг на порталі «Дія»).
Отримати комплексну послугу «єМалятко» можна на порталі «Дія» або офлайн у відділі ДРАЦС, через ЦНАП та закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу під час пологів.
Коментарі