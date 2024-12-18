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18 грудня 2024, 18:57

Послугою «єМалятко» за чотири роки скористалося понад 600 тисяч українських родин

Понад 600 тисяч українських родин за чотири роки скористалися послугою «єМалятко». Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Понад 600 тисяч українських родин за чотири роки скористалися послугою «єМалятко».
Фото: pixabay.com

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Найчастіше даною послугою користувалися в:

  • Київській,
  • Дніпропетровській,
  • Львівській,
  • Одеській областях.

Федоров нагадав, що сервіс об'єднує 9 послуг для народження дитини, так, замість 11 установ діє один портал, замість 30 годин — 42 хвилини (+ одна доба на опрацювання), а замість 37 паперових форм необхідна лише одна заява.

Нагадаємо

Щоб мати можливість скористатися послугою «єМалятко», потрібно отримати медичний висновок про народження дитини — саме він є точкою входу до сервісу.

Медичний висновок про народження формує лікар у пологовому будинку. Це електронний документ, який містить перелік відомостей про малюка та є підтвердженням його народження. Номер медвисновку складається з 16 латинських літер та цифр і має формат ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ.

Номер надсилається матері дитини в смс.

Після отримання медичного висновку про народження дитини батьки мають змогу оформити чотири обов’язкові послуги:

  • державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
  • реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
  • внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;
  • внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я.

Також є низка послуг, які можна отримати за бажання:

  • декларування місця проживання дитини;
  • призначення допомоги при народженні дитини;
  • надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Є і послуги, які можуть отримати батьки, якщо вони претендують на призначення допомоги чи надання відповідного статусу:

  • видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї (за умови реалізації відповідних послуг на порталі «Дія»);
  • призначення допомоги на дітей, яких виховують у багатодітних сім'ях (за умови реалізації відповідних послуг на порталі «Дія»).

Отримати комплексну послугу «єМалятко» можна на порталі «Дія» або офлайн у відділі ДРАЦС, через ЦНАП та закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу під час пологів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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