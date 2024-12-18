Рада директорів Mastercard схвалила програму зворотного викупу акцій на суму $12 млрд

Mastercard оголосила, що її рада директорів схвалила нову програму зворотного викупу акцій, яка дозволить компанії викупити до $12 млрд своїх акцій класу A. Ця заява була зроблена у вівторок, пише investing.

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Деталі

Поряд з новою програмою зворотного викупу акцій Mastercard також збільшила квартальні дивіденди з 66 центів на акцію до 76 центів на акцію.

Mastercard заявила, що нова програма зворотного викупу акцій набуде чинності лише після завершення поточної програми на $11 млрд. Станом на 13.12.2023, в рамках поточної програми залишалося викупити акції приблизно на $3,9 млрд.

Після цього оголошення акції Mastercard зросли приблизно на 0,5%, торгуючись за ціною $533,8 після торгової сесії.