Асад вивіз до росії 2 тонни євро та доларів Центробанку Сирії

Сирійська влада відправляла до росії літаки з мільйонами доларів і євро готівкою, коли повалений президент Башар Асад ще перебував при владі, пише Financial Times (FT) з посиланням на конфіденційні документи.

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За даними видання, перекидання здійснювалось у 2018−2019 роках, а самі кошти належали Центробанку Сирії. При цьому, як зазначило обізнане джерело FT, у зазначений період у країні спостерігався гострий дефіцит іноземної валюти. Тоді резерви були «майже нульовими», наголосив він.

Попри це, уряд Асада переправив до московського аеропорту Внуково еквівалент $250 млн готівкою в доларах і євро — купюри номіналом $100 і €500 важили близько 2 тонн. Всього з березня 2018-го по вересень 2019 року було здійснено 21 авіарейс із валютою. Всі імпортні кошти згодом розміщувалися в російських банках. Крім того, сім'я Асада таємно придбала у росії активи, у тому числі елітну нерухомість. Зокрема, вони купили в елітному районі Москва-Сіті щонайменше 19 розкішних апартаментів загальною вартістю щонайменше $40 млн.